احتفالات مميزة مرتقبة لزواج سيليو نجل إيلي صعب من زين قطامي

الاحتفال بزواج سيليو إيلي صعب

تعريف بالعروسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - أعلن مصمم الأزياء اللبناني الشهيرالأسبوع الفائت عن قرب احتفال عائلته بزواج نجله الأوسط سيليو على الشابة زين قطامي. ومن المتوقع أن يجرى الحفل في أجواء مميزة ومبهرة. وكان إيلي صعب قد أعلن عن ذلك على هامش مشاركته فيالراقية بباريس حيث قال حينها خلال لقائه مع موقع " ET بالعربي" : "الجمعة القادمة حفل الزفاف، فأكيد التحضيرات قائمة وخصوصًا أننا بآخر الأيام قبل العرس وربنا يوفقهم"، معبرًا عن سعادته وحماسه الكبير لحفل الزفاف قائلًا : "سعيد جدًا لأنهم مبسوطين". وعن فستان زفاف العروس زين، اكتفىبالقول إن الفستان سيكون بسيطًا ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات خلال الساعات القادمة في أجواء مليئة بالطاقة الشبابية والحماس، وغدًا سيقام حفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي والعالم نظرًا لعلاقتهم القوية بإيلي صعب.في اليوم التالي لحفل الزفاف، سيقام حفل آخر استكمالًا لمراسم الزفاف، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمتابعة اللقطات المميزة التي سيتم الكشف عنها من حفل الزفاف، خاصة وأن إيلي صعب يهتم بشكل كبير على أن تكون أجواء الاحتفالات ذات طابع مميز فريد ، وهو ما ظهر بشكل واضح في زفاف نجله الأكبر إيلي جونيور.يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالبا على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.زين قطامي متخصصة في تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.يمكنك متابعة جولة على عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025- 2026وتعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبو ظبي. وتبلغ من العمر 28 عامًا وتصغر سيليو بعامين حيث يبلغ الثلاثين من عمره.وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021 حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.قد يعجبك مع اقتراب حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي.. نستذكر صيحات جمالية من زفاف إيلي صعب جونيور

