مؤلف مسلسل "فات الميعاد": أحداث العمل وقعت بالفعل ولا نتوقع وجود جزء ثان "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً -

يعد مسلسل "فات الميعاد" أحد أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض في موسم "الأوف سيزون"؛ إذ يجمع بين الواقعية الاجتماعية والحبكة النفسية المعقدة، مقدماً صورة جريئة عن العلاقات الزوجية والعنف الذي يحدث في بعضها في ظل ثغرات قانون الأحوال الشخصية المصري، وللحديث عن كواليس كتابة المسلسل التقت كاميرا "الخليج 365" مع السيناريست "ناصر عبد الحميد" مؤلف المسلسل، والذي كشف أن العمل مستوحى من حادثة حقيقية وقعت داخل الشركة المنتجة، وهذه الحالة هي التي ألهمت الفريق للغوص في عالم العنف الزوجي، ومن ثم العمل على تطوير الفكرة إلى معالجة درامية ناضجة تستعرض كيف يتم استغلال ثغرات قانون الأحوال الشخصية في العلاقات الزوجية.

تعاون المحامين والكُتاب

وتابع "عبد الحميد" مع بداية تنفيذ المشروع، تعاون فريق الكتابة مع محامين متخصصين؛ إذ تم الاطلاع على قضايا حقيقية شكلت مصدر إلهام إضافي لنسج الأحداث، كما أن بعض هذه القصص كانت صادمة، حتى لفريق العمل نفسه، وهو ما ساهم في تعزيز صدق التجربة الدرامية.

السيناريست ناصر عبد الحميد - تصوير أحمد أبو العز

وعن العمل الجماعي في الكتابة ومدى إيجابيتها في نجاح المسلسل، قال "عبد الحميد" إن العمل كتب بروح جماعية حقيقية؛ إذ كان الكتاب مشاركين من البداية في تفاصيل بناء الشخصيات والمعالجة الدرامية، ما جعل الكتابة أكثر تجانساً، وسهّل على كل كاتب كتابة مشاهد متسقة مع الرؤية العامة، ولهذا فإن التفاهم أتاح بناء سيناريو قوي ومتوازن، خالٍ من التفاوت أو التكرار.

يمكنكِ قراءة... من فات الميعاد إلى مملكة الحرير.. أسماء أبو اليزيد الزوجة المقهورة في دراما 2025

أصعب المشاهد

أما عن أصعب المشاهد في المسلسل في مرحلة الكتابة فقال: إن بعض المشاهد الصعبة التي واجهتهم خلال الكتابة، كان من بينها مشهد عبلة والتي لعبته الفنانة سلوى محمد علي، وهي تقنع ابنتها وفاء بالزواج من راغب، زوجها السابق، أما على صعيد الشخصيات، فأكد أن جميع شخصيات المسلسل كانت معقدة وتحمل ثقلاً درامياً، ولم تكن هناك أدوار هامشية، بل كل شخصية أثرت في البناء الدرامي العام، وفيما يتعلق باختيار الممثلين في الأدوار، أوضح عبد الحميد أن الفريق بدأ الكتابة من دون تصور واضح للنجوم، باستثناء بعض الأسماء التي كانت حاضرة في الذهن بشكل مبكر مثل أسماء أبو اليزيد وتطور اختيار الممثلين جاء لاحقاً، بشكل متزامن مع تطور الكتابة، ما ساعد على تقديم شخصيات متجانسة درامياً وتمثيلياً.

View this post on Instagram A post shared by Square Media Production (@square.media.production)

إنتاج جزء ثان

وأضاف "عبد الحميد": أحد أبرز المفاجآت في العمل كانت أداء، أحمد مجدي، الذي جسد دور الزوج العنيف والانفعالي، وهي شخصية جديدة كلياً عليه؛ إذ تمكن من تقديمه بإتقان لافت فاجأ الجميع، كما أبدى إعجابه بتحول شخصية محمد علي رزق، ورغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، أكد عبد الحميد أن فكرة إنتاج جزء ثانٍ لم تطرح من الأساس، لا من قبله ولا من قبل المنتج أو صناع العمل، وأوضح أن المسلسل أدى رسالته بشكل مكتمل، وأن استمراره في جزء ثانٍ قد لا يكون قراراً موفقاً فنياً.

تابعي أيضاً.. لماذا تصدر فات الميعاد الترند بعد عرض الحلقات الأولى؟

أبطال وقصة مسلسل "فات الميعاد"

يذكر أن مسلسل "فات الميعاد" يأتي من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، ولاء الشريف، محمد أبو داود، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي.