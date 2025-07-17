جمال عبد الناصر يعتذر عن نشر شائعة وفاة والدة منة شلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - اعتذر الفنان جمال عبد الناصر عن المنشور الذي نشره منذ قليل عبر حسابه بموقع فيس بوك وأعلن فيه وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي دون تحري الدقة، وتسبب منشوره في نقل وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا خبر الوفاة والذي تأكد عدم صحته بعد دقائف من نشره على نطاق واسع.

جمال عبد الناصر يبرر موقفه

وبرر جمال عبد الناصر نشره خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفى، استناداً إلى إحدى الصفحات على السوشيال ميديا والتي نقل منها الخبر دون التأكد منه، حيث كتب في منشور على حسابه بموقع فيس بوك:" أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول، تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى .



يمكنكِ قراءة.. منة شلبي .. محاولات سينمائية ناجحة للتغريد خارج السرب

وفور انتشار شائعة وفاة زيزي مصطفى والدة منة شلبي، حرص عدد من العاملين في الوسط الفني على التأكد من الخبر والوصول إلى الحقيقه، أبرزهم ناهد السباعي التي كتبت على استوري حسابها بموقع انستغرام:"يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير و صحتها كويسة الحمد لله، عيب اللي بتعملوه ده حرام منة ممكن تكون بتصور او مسافرة و تتفاجئ الخضة ديه".

زيزي مصطفى بخير وعلى قيد الحياة

مصممة الأزياء ناهد نصر الله أيضاً نفت خبر وفاة زيزي مصطفى خلال منشور على حسابها بموقع فيس بوك كتبت فيه:" تم الاطمئنان بالتواصل مع أسرة الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي وهي بصحة جيدة وخبر وفاتها كاذب"، وكذلك المنتج صفى الدين محمود الذي كتب" الحمدلله، السيدة زيزي مصطفي والدة الصديقة منة شلبي بخير الحمدلله وكل الاخبار المتداولة غير صحيحة".





إقرأي أيضاً.. منة شلبي: فشلت في دراسة المواد العلمية وطلبت من الدكتور أحمد زويل مساعدتي

ونفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تم تداوله صباح اليوم بشأن وفاة زيزي مصطفى، والدة منة شلبي، مؤكدًا في تصريح صحفي أن الخبر غير صحيح تمامًا، وأن النقابة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

يذكرأن زيزي مصطفى راقصة وممثلة مصرية، كانت بدايتها كراقصة في الستينيات، لتقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها "واحدة بواحدة، احترسي من الرجال يا ماما"، ثم إعتزلت الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال منها "وش إجرام، اللي اختشوا ماتوا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».