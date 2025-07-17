بسنت شوقي: والله العظيم أنا مش حامل

حقيقة حمل بسنت شوقي

View this post on Instagram A post shared by Passant Shawky | بسنت شوقى (@passantshawky)

أحدث ظهور لفراج وبسنت شوقي

View this post on Instagram A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - خرجت الفنانة بسنت شوقي عن صمتها وردت على الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية حول حملها وانتظارها لطفلها الأول، وذلك عبر مقطع مصور نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام.أوضحت بسنت شوقي حقيقة الأمر وقالت : "أنا مش برد على الإشاعات خالص، بس لقيت الموضوع بيكبر أوي أوي، وأنا لغاية انهاردة جالي أكتر من 5 آلاف رسالة، سواء شخصية أو من الشغل بيباركوا لي وكدة، وأنا حسيت إني لازم أطلع وأقول، أنا مش حامل وكل اللي حصل اني نزلت أنا ومحمد Story، إن فيه مفاجأة، والمشكلة إن محمد كان لازم بينك وأنا بقالي فترة قاعدة بقول أنا مش قادرة استغنى عن البينك وبتاع، فالناس توقعت اني حامل في بنت، بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، مش حاسة إن لا أنا ولا محمد هنقولها بالطريقة دي، وبعدين ليه بكرة حامل؟ ما أنا حامل انهاردة، مش احنا".وأضافت "المفاجأة كانت الفيديو كليب "مستنيك" لحسين الجسمي، عشان أنا ومحمد عمرنا ما عملنا حاجة زي كدة قبل كدة، لإن الفيديو كليب بفكرته وإخراجه وكل حاجة، لأن هشام جمال عمل حاجة مختلفة جدا عشان كدة إحنا فضلنا نقول مفاجأة كبيرة".ووجهت رسالة لمحبيها قالت فيها "عايزة أقول بس شكرا جدا على كل المشاعر الجميلة، والدعاء اللي جالنا إن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة يارب في يوم من ما ربنا يريد، وبجد أنا حاسة بكل الحب، بس لسه ربنا مأردش، وبعدين يا جماعة أنا خاسة أصلا".وأنهت بسنت حديثها برسالة لزوجها الفنان محمد فراج وقدمت له تهنئة خاصة بمناسبة مسلسله الجديد "كتالوج" المقرر طرحه اليوم على منصة نتفليكس، وتمنت أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا يليق بموهبته الفنية.يشار إلى أن الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي ظهرا كبطلين للكليب الجديد الخاص بالفنان حسين الجسمي، الأمر الذي أضفى عليه بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج, فقد ظهر الثنائي في الكليب بأداء تمثيلي مؤثر، في دور نجمين سينمائيين من فترة الأربعينيات تجمعهما قصة حب؛ بالإضافة إلى الأجواء الرومانسية في العمل التي اعتمدت على الطابع الكلاسيكي بتقنية الأبيض والأسود، بالإضافة إلى مشاهد للقاهرة والإسكندرية في تلك الفترة؛ الأمر الذي أضفى على العمل طابعًا سينمائيًا مختلفًا، وأدخل الجمهور في حالة حنين إلى الماضي والزمن الجميل، الذي شبهها كأنها مقطع من فيلم سينمائي كلاسيكي مصري، وجاء الكليب من رؤية فنية لهشام جمال.

