وفاة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة روّج لها هذا الفنان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - انتشرت منذ قليل شائعات حول وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي استناداً إلى منشور الفنان جمال عبد الناصر على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب:"انا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة زيزى مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، اللهم إرحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة ..والبقاء والدوام لله رب العالمين".

زيزي مصطفى على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة

وحرص عدد كبير من العاملين بالوسط الفني على التأكد من صحة الخبر أبرزهم مصممة الأزياء ناهد نصر الله التي أكدت أن زيزي مصطفى بخير من خلال منشور على حسابها بموقع فيس بوك كتبت فيه:" تم الاطمئنان بالتواصل مع أسرة الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي وهي بصحة جيدة وخبر وفاتها كاذب".







يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي

المنتج صفى الدين محمود أيضاً أكد عدم صحة وفاة الفنانة زيزي مصطفى حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك:" الحمدلله، السيدة زيزي مصطفي والدة الصديقة منة شلبي بخير الحمدلله وكل الاخبار المتداولة غير صحيحة، برجاء تحري الدقة في نقل الاخبار متعكم الله بالصحة وطول العمر

كما تدخلت الفنانة ناهد السباعي سريعا لتنفي الخبر قائلة: “يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير و صحتها كويسة الحمد لله، عيب اللي بتعملوه ده حرام منة ممكن تكون بتصور او مسافرة و تتفاجئ الخضة ديه.

ونفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تم تداوله صباح اليوم بشأن وفاة زيزي مصطفى، والدة منة شلبي، مؤكدًا في تصريح صحفي أن الخبر غير صحيح تمامًا، وأن النقابة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

منى هى زيزي مصطفى؟

زيزي مصطفى راقصة وممثلة مصرية، كانت بدايتها كراقصة في الستينيات، لتقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها "واحدة بواحدة، احترسي من الرجال يا ماما"، ثم إعتزلت الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال منها "وش إجرام، اللي اختشوا ماتوا".

يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي

على جانب آخر تعيش النجمة منة شلبي حالةً من النشاط الفني ولا سيما السينمائي، إذ تشارك في ثلاثة أفلام مهمة منتظر عرضهم قريباً الأول هو "هيبتا - المناظرة الأخيرة" بمشاركة كريم فهمي ومحمد ممدوح وجيهان الشماشرجي وسلمى أبو ضيف وكريم قاسم ومايان السيد وخالد أنور وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

View this post on Instagram A post shared by Menna Shalaby (@mennashalaby)



إقرأي أيضاَ .. منة شلبي .. محاولات سينمائية ناجحة للتغريد خارج السرب

وانتهت منة شلبي هذا الأسبوع من تصوير فيلم "فرقة موت" مع أحمد عز وأسر ياسين والمقرر طرحه فى دور السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر 2026، أحمد عز، أما ثالث الأفلام التى تنتظرها منة شلبي هو "The Seven Dogs" الذي تشارك في أحداثه كضيفة شرف، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ويضم نخة كبيرة من النجوم العالميين والعرب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».