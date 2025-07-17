موعد حفل عمرو دياب ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - يحيي الفنان عمرو دياب في ليلة استثنائية مرتقبة حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، وذلك بتاريخ 25 يوليو 2025، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر حساب شركة بنش مارك المنظمة للحفل بوستر وعلق وكتب: "الهضبة عمرو دياب من جديد في السعودية، حفلة ما تتفوّت ضمن حفلات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، مسرح أبو بكر سالم، كونوا على الموعد".

ويعد الحفل واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة العالمية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

تجهيزات تنظيمية عالية المستوى بفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ويأتي حفل عمرو دياب ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بتجهيزات تنظيمية عالية المستوى، حيث يُقام على مسرح أبوبكر سالم المعروف بتجربته الصوتية والبصرية المتكاملة، التي تضمن حضورًا فنيًا يليق بجمهور عمرو دياب.

وينتظر أن يشهد المسرح تنسيقًا دقيقًا بين عناصر الإضاءة والصوت والعرض الرقمي، بما يعكس هوية الحدث العالمي ويمنح الجمهور تجربة استثنائية تنسجم مع أجواء البطولة.

حفل ونجاح منقطع النظير

وكان عمرو دياب قد أقام بـ 10 يوليو 2025 حفلًا أيضًا بالمملكة العربية السعودية وتحديدًا في جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ولاقى نجاحًا منقطع النظير، ويأتي هذا التفاعل الكبير امتدادًا لمسيرة عمرو دياب الفنية في السعودية، حيث باتت حفلاته تصنف من بين الأعلى حضورًا ومبيعًا في المنطقة. يذكر أن عمرو دياب قد قدّم حفلًا ناجحًا العام الماضي في بوليفارد سيتي بالرياض ضمن جولة المملكة، بالتعاون أيضًا مع بنش مارك، وشهد الحفل آنذاك حضورًا كثيفًا فاق التوقعات.

ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"



هذا وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ابتدينا"، والذي ضم 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها "، "دايما فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات".

