من زينة إلى جنى الأشقر.. نجمات تألقن في الكليبات الغنائية لـ تامر حسني  

تعاون مكثف في ألبوم "لينا معاد"

جنى الأشقر ظهور تمثيلي لافت: قصة حب مؤلمة

آية سليم حلم من الطفولة: رمانسية وسط الطبيعة

قمر تضع تامر في حيرة : غزل متبادل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - حالة خاصة صنعها لنفسه النجم تامر حسني، ولاسيما في أعماله الغنائية المصورة حيث خرج عن الإطار التقليدي الذي اتبعه الكثير من نجوم الطرب في كليباتهم من خلال الاستعانة بـ "الموديل" ، إذ قرر الاعتماد على فنانات لهن تجارب فنية متنوعة على الساحة الفنية، وهذا ما تحقق بالفعل في أحدث ألبوماته التي طرحها مؤخراً وهو " لينا معاد"، بظهور فنانات في ثلاث أغانٍ من الألبوم سوف نتعرف على تفاصيل مشاركتهن هذه من خلال التقرير التالي:وفي ألبوم "لينا معاد" تواجد العديد من الفنانات في أكثر من فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد، حيث كان لكل منهن بصمة مميزة وخاصة.نجحت النجمة الشابة، في أن تترك بصمتها في كليب أغنية ""، بعد أن قدمت أداءً تمثيليًا لافتًا ومميزًا أثنى عليه الكثيرون، فهي الفتاة التي تعيش حالة من الحزن بعد أن قررت إنهاء علاقتها بالشخص الذي أحبته وكان بدوره تامر حسني، وهنا استخدمت جنى وجهها كأداة في التمثيل، بحيث تجعل من ينظر لها يشعر بمدى حالتها السيئة والتي أدخلتها فيها مشاعرها بسبب اللوم والعتاب المستمر لها.وخلال مشاهد كليب أغنية "لينا معاد" ظهر تامر وهو يعيش قصة حب مع إحدى الفتيات. ومع مرور الوقت يتذكر اللحظات الجميلة والرومانسية التي جمعتهما. لذلك نجده يظهر في البرومو بأكثر من مشهد، ولكن سرعان ما يتضح للجميع أن قصة حبه تخللتها لحظات من الفراق، ورغم ذلك ظل متمسكاً بالأمل في إعادة الأمور كما كانت في البدايات؛ معتمدًا في ذلك على مبدأ "العتاب بين الأحبة". وتقول كلماتها: "لينا معاد نتقابل فيه بعد ما نحاول واحنا بعاد، وهنحكي إزاي عدينا كل دقيقة فراق". وفي مقطع آخر من الأغنية، حرَص تامر حسني على تلقين مَن أحبها درسًا قاسيًا عن عدم جدوى الفراق، لأن العناد لا يفيد، إذ يقول: "وهتعرف إن ليالي البعد مش مستهلة عناد".ومن بين النجمات المشاركات في أغاني ألبوم " لينا معاد" هي الفنانة الشابة، والتي عبّرت عن مدى سعادتها لمشاركتها في كليب أغنية " حبك لو غلطة"، خاصة وأنها كانت تحلم بمشاركة تامر في أي عمل فني منذ أن كانت طفلة، لإعجابها الشديد بفنه، وهذا ما كشفت عنه من خلال منشور لها عبر صفحتها على " انستغرام".وعاشت "أية " حالة من الرومانسية وسط الطبيعة الخلابة من بحر وسماء صافية أمام الشخص الذي وقعت في غرامه وهو تامر حسني، والذي دخل في تحدٍ كبير من أجل حبه الذي اعتبره البعض غلطة كبيرة، لكن بالنسبة له هو تجربة عظيمة ومستعد لتكرارها دون تردد.في مفاجأة لافتة، ظهرتكبطلة كليب "حبك لو غلطة"وقد تألقت قمر بإطلالة جذابة عكست اسم الأغنية وطابعها الرومانسي، وفي أولى مشاهد الكليب ظهر "تامر" بنداء فيه استنجاد حيث يطلبمن خلاله من محبوبته أن تتخيل نفسها في مكانه لتفهم مدى صعوبة الموقف، خاصة بعد أن أصبح لا يستطيع أن يقاوم سحر جمالها وجاذبيتها وكأنها أجبرت قلبه على الاستسلام، ويقول: "طب حطي نفسك مكاني دي عيون تتقاوم دي". عقب ذلك يختتم تامر مقطع تلك الأغنية بتساؤل عاجز: "طب إيه الحل قوليلي في أنوثتك الطاغية دي؟.ووصفت "قمر" عبر منشور لها بصفحتها على " انستغرام" هذه المشاركة بالفيلم السينمائي القصير، واصفة العمل مع تامر حسني بالشيء الجميل، ليرد عليها حسني " أحلى مشاركة مع أحلى قمر نورتي الكليب يا قمورة ويلا مستنيين عودة قوية لكل محبينك بأغاني جميلة زيك".يمكنكم قراءة ... "من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصة

وبعيداً عن ألبوم " لينا معاد" ، كان لتامر حسني تجارب سابقة مع فنانات أخريات في أعماله الغنائية القديمة، سنتطرق لها بالتفصيل في السطور التالية.

البدايات في "قرب حبيبي": زينة بطلة أولى كليبات تامر حسني

تعاون مثمر مع أسيل عمران

رغبة رانيا منصور تحسم مشاركتها في "موضوع رجوعنا"

غياب لا يعوض في "موحشتكيش" وثراء جبيل : استمعت بكل لحظة

يبدو أن الرؤية المختلفة لتامر حسني في أعماله الغنائية المصورة، لم تكن وليدة الصدفة أو الظروف، والدليل على ذلك هو ما حدث في أول ألبوماته الفنية "حب" والذي طرحه عام 2004، حيث استعان بالفنانة زينة في أغنية " قرب حبيبي" والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب، ونال تعاونهما على إعجاب محبي الثنائي لوجود كيمياء واضحة بينهما ساعدت على خروج العمل في أحسن صورة ممكنة، وجاءت قصة الكليب معبرة عن حب البدايات بين أي شاب وفتاة، حيث ظل تامر يطارد زينة من أجل التقرب منها، وتقول كلمات الاغنية "قرب حبيبي قرب تعالى..ليه سايبني في نار ياحبيبي ليه سايبني في نار".تولى إخراج الأغنية، وظهرت فيها الفنانة زينة كموديل، فهي كانت تجمعها علاقة صداقة كبيرة بالفنان تامر حسني وفي نفس العام قدمت معه فيلم "حالة حب" وكان انطلاقة سينمائية لها، وبعدها شاركته في عدد من الأعمال.عقب ذلك تتوالي مشاركات النجمات مع تامر حسني في كليباته الغنائية، أبرز هؤلاء النجمة السعودية آسيل عمران والتي تعاونت معه في أكثر من أغنية، فكانت الانطلاقة من خلال " ناسيني ليه" وهي الأغنية التي حققت نسب مشاهدات عالية بعد الانتشار الواسع الذي حققته في البلدان العربية، وقدم من خلالها الثنائي وجبة درامية دسمة ذات طابع رومانسي حول الحب الذي يتحول فجأة لذكرى وفراق، ورغم ذلك ظل الحبيب الذي قدم شخصيته" تامر" أسير قصة حبه التي جمعته بالفتاة التي وقع في غرامها وهي "أسيل"، ورغم مرور السنوات لايزال حبه لها في الوجدان والقلب، ودلّ على ذلك كلمات الأغنية المميزة " أنا مقدرش أبعد ثانية أنا بعدك مليش في الدنيا... يا أول حب عاش قلبي معاهالأيام بقيت مش هي يا ريت ترجع وحشت عيني... حياتي في بعدك إنت مش حياة".وفي لقاء سابق مع كاميرا " الخليج 365" اعتبرت أسيل عمران مشاركتها في كليب "ناسيني ليه" بمثابة نقطة تحول حقيقية لها في مشوارها الفني، خاصة وأنها كانت تطمح في أن يكون لها تجارب على الساحة الفنية المصرية، مكملة " حلو ان الواحد يشتغل مع جنسيات مختلفة ، وأكيد بمصر رؤية درامية مختلفة عن الرؤية التي تتواجد لدينا".ولم تكتفي أسيل عمران بهذه الأغنية، ولكن جددت تعاونها مع الفنان تامر حسني في أغنية مصورة أخرى وهي "حوا" والتي غلب عليها الطابع الكوميدي الممزوج بالرومانسية التي تتخللها لحظات ومواقف كوميدية تجمع الزوجين، ومن خلال هذه الأغنية خاض "تامر" رحلة بحث طويلة ما بين قراءة الكتب وزيارة الأطباء حتى يتعرف على سر أو طريقة تجعله يعرف كيف يتعامل مع زوجته والتي تعلب دورها أسيل عمران حيث كانت دائمة الشك تجاهه وهو ما أزعجه وسبب له مشاكل، وتقول الأغنية في أحد مقاطعها " إشتريت كتاب إسمه.. كيف تفهم حوا... قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا".أما في أغنية " موضوع رجوعنا" فقد اختلف الأمر، فلم يسع تامر حسني نحو فنانة بعينها كما فعل في تجاربه السابقة، ولكن قررت هنا النجمة رانيا منصور أن تعرض عليه أمر مشاركتها معه في أي عمل غنائي مصوّر ، خاصة وأن لديها حلمًا وهو مشاركته في أي أغنية من أغانيه، وهذا ما أكدت عليه في تصريح سابق لها مع " الخليج 365" في البداية قالت الفنانة رانيا منصور، إنه أثناء مقابلتها الفنان، طلبت منه العمل معه، وفي ذلك الوقت كان تامر يقوم بالتحضير لأغنية "موضوع رجوعنا"، حتى يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وعقب أن عرض عليها أن تشاركه تصوير هذه الأغنية أبدت على الفور موافقتها، لافتة عقب ذلك أنها وجدته مهتماً للغاية بمشاركتها، ليقوم بالتحدث معها هاتفياً، ثم يقرر مقابلتها للوقوف على تفاصيل العمل.واستطردت قائلة: "كلمني وقابلني وسمعني الأغنية وشرحلي تصويرها".ورأت رانيا منصور، أن السر وراء نجاح أغنية "موضوع رجوعنا" وتصدرها للترند، هي كلماتها المميزة، والتي شكلت حالة خاصة عبرت عن الكثيرين.ووجهت "الخليج 365" سؤالاً لرانيا منصور، وهو أنه إذا كانت مشاركتها في كليب أغنية "موضوع رجوعنا" سيحمسها للمشاركة في أغانٍ أخرى مصورة، فردت قائلة: "لا أستطيع القول بنعم أو لا، ولكن أغنية تامر كان بها جزء تمثيلي وهذا الأمر أحببته، وفي الوقت نفسه كان لدي رغبة في العمل معه".يجسد الكليب دراما عاطفية ناضجة، تتناول لحظة مواجهة بين طرفين بعد الانفصال، حيث تتصادم المشاعر بين العتاب، والخذلان، والاعتراف بالواقع المؤلم. وأضاف الأداء التمثيلي من تامر ورانيا واقعية وصدقاً مؤثراً على الكلمات.كليب غنائي آخر بطلته نجمة أخرى وهو "" الذي جمع ثراء جبيل بـ تامر حسني في تعاون هو الأول بينهما، حيث نجح الثنائي في تقديم قصة خب مؤلمة تحوّلت إلى صمت مشبع بالذكريات. أداء تامر حسني وثراء جبيل أضفى على العمل الواقعية والعاطفة المتدفقة، حتى غدا الكليب مرآة للمراحل التي نمر بها بعد الفراق.ظهور ثراء جبيل كموديل في الكليب لأول مرة، أعطاه دفعة قوية نحو التمثيل الاحترافي، وقد أثنى عليه تامر حسني بعد العرض مباشرة. كشفت الفنانة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مشاركتها الأولى مع النجمكبطلة كليب ""، مؤكدة أنها استمتعت بكل لحظة في كواليس تصوير الأغنية، ورد تامر حسني عليها مشيراً إلى أنه راهن على موهبتها وربح الرهان وتوقع لها مكانة كبرى بين نجمات الفن المصري.

ونشرت ثراء جبيل، مقطعاً من كليب موحشتكيش عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني ، أخيراً الكليب نزل، أنا سعيدة جداً أني كنت جزءاً من كليب للمغني اللي بحبه أوي، وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي، استمتعت بكل لحظة في الأغنية شكراً."

