جمال عبد الناصر يعتذر عن إعلان وفاة والدة منة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان جمال عبدالناصر، حالة من الجدل بعد اعلانه وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، على غير الحقيقة.

وهو ما تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره بوست عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة زيزى مصطفى.. والدة الفنانة منة شلبي.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".

وهو ما نفاه المنتح صفي الدين محمود، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله، السيدة زيزي مصطفي والدة الصديقة منة شلبي بخير الحمدلله وكل الاخبار المتداولة غير صحيحة، برجاء تحري الدقة في نقل الاخبار متعكم الله بالصحة وطول العمر".

وعاد الفنان جمال عبد الناصر، ليعتذر عن البوست بعد حذفه، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف ..تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى".

يُذكر أن، آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.