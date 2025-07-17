"المهن التمثيلية" تنفي وفاة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وأكد أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفنانة زيزي مصطفى بخير ولا صحة لما يتم تداوله من شائعات بشأن وفاتها.

ومن جانبه، قال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إنه مستاء لمثل هذه الشائعات التي تخرج على الفنانين ولا تمت للحقيقة بصلة.

وكان الفنان جمال عبدالناصر، أثار حالة من الجدل بعد اعلانه وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، على غير الحقيقة.

وهو ما تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره بوست عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة زيزى مصطفى.. والدة الفنانة منة شلبي.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".

وهو ما نفاه المنتح صفي الدين محمود، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله، السيدة زيزي مصطفي والدة الصديقة منة شلبي بخير الحمدلله وكل الاخبار المتداولة غير صحيحة، برجاء تحري الدقة في نقل الاخبار متعكم الله بالصحة وطول العمر".

وعاد الفنان جمال عبد الناصر، ليعتذر عن البوست بعد حذفه، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف ..تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى".

يُذكر أن، آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.