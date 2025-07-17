10 معلومات عن الفنانة زيزي مصطفى بعد شائعات وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" الشائعات المتداولة حول وفاة الفنانة القديرة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي. مؤكدا أنها بخير وبصحة جيدة.

ونستعرض لكم معلومات عن الفنانة زيزي مصطفى في السطور التالية:

- ولدت في 20 نوفمبر 1943

- بدأت كراقصة في الستينيات.

- اقتحمت عالم السينما بفيلم "بنت شقية" عام 1967.

- شاركت في فترتي السبعينيات والثمانينيات بالعديد من الأعمال و تعاونت خلالها مع أبرز نجوم السينما والدراما التلفزيونية.

- كانت أبرز مشاركاتها السينمائية بفيلم "واحدة بواحدة" عام 1984 بطولة النجم عادل إمام.

- اعتزلت الرقص في أواخر الثمانينات.

- اسمها الحقيقي زينب عبد العال.

- والدة الفنانة منة شلبي.

- شقيقة زوجها هي الإعلامية بوسي شلبي.

- كانت آخر مشاركاتها السينمائية بفيلم "وش إجرام" عام 2006 بطولة الفنان محمد هنيدي.