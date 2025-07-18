شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وإيمى.. إفيهات اللغة الإنجليزية من عسل أسود لـ روكى الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

شهد تريللر فيلم دنيا سمير غانم "روكى الغلابة" ظهور شقيقتها إيمى سمير غانم ضمن سياق أحداث الفيلم، ويبدو أن إفيهات اللغة الإنجليزية التى اشتهرت بها إيمى سمير غانم فى فيلم عسل أسود لم تقتصر عليها فقط بل أيضا دنيا سمير غانم، والتى قدمت إفيهات تضم أخطاء فى نطق اللغة الإنجليزية لكن على طريقة دنيا سمير غانم.

عرض روكي الغلابة يوم 30 يوليو

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم بوستر فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "روكى الغلابة"، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 30 يوليو، ويشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلُ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

تلعب دنيا سمير غانم دور بودي جارد

ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم



محمد رضوان



دنيا سمير غانم



ايمي سمير غانم



دنيا سمير غانم