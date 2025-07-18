شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ينفى شائعة وفاة الفنانة زيزى مصطفى.. وجمال عبد الناصر يعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الفنان جمال عبد الناصر حالة من الجدل والقلق بعدما نشر على صفحته عبر "فيس بوك" شائعة وفاة الفنانة القديرة زيزى مصطفى، وهو ما نفاه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا فى تصريحات لـ الخليج 365 عدم صحة الشائعة، وقال: "وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي شائعة".

وكان الفنان جمال عبد الناصر أعلن عبر حسابه على "فيس بوك" وفاة الفنانة زيزى مصطفى والدة النجمة منة شلبى، ثم تراجع ونسب خبر الوفاة لأحد صفحات السوشيال ميديا.

وكانت النجمة زيزي مصطفى، تعرضت فى وقت سابق لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

بوست الفنان جمال عبد الناصر حول وفاة زيزي مصطفي والدة منة شلبي

من جانبها عبرت النجمة منة شلبي عن استيائها الشديد بعد شائعة وفاة والدتها الفنانة زيزي مصطفي، حيث قالت خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله.. والدتي بخير.. وبجد عيب عيب عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا متحرمش أبدا"