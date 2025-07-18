شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تروى كواليس دراستها: الفن خلانى أفكر أسيب المعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنانة منة شلبي، خلال استضافتها في برنامج "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني على منصة «Watch It»، عن تفاصيل طريفة وصريحة عن بداياتها في معهد الفنون المسرحية، حيث ظلت في السنة الأولى لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب غيابها المتكرر عن المحاضرات.

وقالت منة: "كنت في سنة أولى 3 سنين، استقبلت دفعات زي أحمد الفيشاوي، أحمد السعدني، وحلا شيحة، وفي مرة دكتور فوزي فهمي، رئيس الأكاديمية وقتها، طلبني وقال لي: يا منة، إنتي لسه في سنة أولى؟! ما بتحضريش غير قليل جدًا، وبتعملي كذا وكذا، وأنا مش عايزك تتردفي لأنك موهوبة".

وأشارت إلى أنها فكرت بجدية في ترك الدراسة لأنها شعرت أنها لا تحقق هدفها من التواجد هناك، مضيفة: "ماكنتش عايزة أكمل، فكرت أسيب ورقي في المعهد، حسّيت إني بتعطّل، وكل اللي نفسي فيه إني أمثل، ومفيش حاجة تانية أقدر أعملها".