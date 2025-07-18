شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر فى البروفة النهائية قبل حفله غدا على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر من البروفات النهائية الخاصة بالاحتفالية التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك غدا الجمعة على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض والحفلات الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الإحتفالية على فصلين تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات الخاصة بها ويصعد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر خشبة المسرح خلال الفصل الثاني ويمتع الحضور بمجموعة من أغانيه المحببة لدى الجمهور.

ويبدأ الفصل الأول من الإحتفالية بفقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وهي حلاوة شمسنا، إسكندراني، الأقصر بلدنا، الطبول، النوبة.

والفصل الثاني من الإحتفالبة يصعد الفنان هاني شاكر إلى خشبة مسرح البالون ويقدم "بلدي - بحبك ياغالي - ح نعيش - بحبك أنا - شاور - نسيانك صعب أكيد - لو روحت بعيد - ياريتني - فرق ف الإحساس - اديتك ورود - سألتك - كده برضه ياقمر - غلطة - جانا الهوا - لو بتحب - لسه بتسألي - علي الضحكاية - أحلف بسماها" والإحتفالية من إخراج تامر عبد المنعم. وانتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من البروفات النهائية للإحتفالية مع الموسيقار مصطفى حلمي.

وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعرب عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل وقال: سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.



الفنان هاني شاكر



بروفات هاني شاكر