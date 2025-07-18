شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح فيلم F1 لبراد بيت.. أفضل الأفلام التي تناولت سباقات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال ردود الفعل الإيجابية تتوالى على فيلم براد بيت الجديد f1 والذي يدور حول عالم سباق السيارات اذ حقق الفيلم نجاحاً على المستوي الجماهيري أو النقدي ليصبح بذلك أحد أهم الأفلام فى الآونة الأخيرة .

وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على مجموعة من الأفلام التي تناولت هذا العالم وكواليسه وحققت نجاحاً كبيراً.

Ford v Ferrari (فورد ضد فيراري) – 2019

يروي الفيلم قصة الصراع بين شركة فورد الأميركية وشركة فيراري الإيطالية في ستينيات القرن الماضي، من أجل الفوز بسباق لومان الشهير عام 1966. وهو الفيلم الذي لعب فيه كريستيان بيل دور السائق البريطاني كين مايلز، فيما يجسد مات ديمون شخصية كارول شيلبي، المهندس والمصمم الذي يقود مشروع فورد لتصميم سيارة GT40 الخارقة.

Rush 2013

يعود الفيلم إلى موسم الفورمولا 1 المثير عام 1976، باستعراض المنافسة الشرسة بين البريطاني جيمس هانت والنمساوي نيكي لاودا، وهما شخصيتان مختلفتان تمامًا في الطباع والرؤية، لكنهما يدفعان بعضهما إلى أقصى الحدود.

جسّد كريس هيمسوورث شخصية هانت، بينما قدم دانيال برول أداءً مذهلًا في دور لاودا. الفيلم من إخراج رون هاورد، وحظي بإشادة كبيرة من النقاد بسبب دقة التفاصيل والسرد الإنساني العميق.

Days of Thunder

بعد نجاح توم كروز في فيلم Top Gun، تعاون توم كروز مجددًا مع المخرج توني سكوت لتقديم فيلم يدور في عالم سباقات ناسكار جسد فيه كروز شخصية سائق شاب متهور يسعى لإثبات نفسه في عالم سباقات السيارات الأمريكية، وشاركته البطولة نيكول كيدمان وروبرت دوفال.

قدم الفيلم مزيجًا من الحركة والرومانسية والدراما، ونجح تجاريًا بتحقيق أكثر من 150 مليون دولار عالميًا. كانت موسيقى الفيلم من تأليف هانز زيمر، ولا تزال تُذكر حتى اليوم ضمن كلاسيكيات أفلام السيارات في هوليوود.