عودة شائعة وفاة الفنان كاظم الساهر وابنه يوضح الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة مزعجة طالت النجم العراقي الكبير كاظم الساهر، زعمت وفاته بشكل مفاجئ، ما أحدث حالة من البلبلة والصدمة بين جمهوره في العالم العربي وخارجه.

ومع سرعة انتشار الشائعة عبر المنصات المختلفة، تصدّر اسم "القيصر" محركات البحث، وسط تساؤلات حول حقيقة ما تم تداوله، لكن الردّ لم يتأخر. فقد كسر وسام الساهر، ابن كاظم، صمته وردّ على الشائعة بطريقة ذكية وهادئة، من خلال نشر صورة حديثة تجمعه بوالده داخل السيارة، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على إنستغرام، ليُطمئن المتابعين ويؤكد – ولو بشكل غير مباشر – أن والده بصحة جيدة، ولا صحة لأي خبر عن وفاته.

الصورة التي ظهر فيها كاظم وهو يبتسم إلى جانب ابنه، أحدثت هدوءاً واسعاً بين محبيه، ودفعت آلاف المتابعين إلى إعادة نشرها مع تعليقات تدعو له بالصحة وطول العمر. وعبّر الكثيرون عن استيائهم من سرعة انتشار مثل هذه الشائعات المؤذية، معتبرين أنها لا تحترم مشاعر الناس ولا الحالة النفسية لمحبي الفنان، خصوصاً أن كاظم الساهر يُعد من أبرز رموز الموسيقى العربية في العقود الثلاثة الأخيرة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد سبق أن طالته شائعات الوفاة في عامي 2019 و2022، وآنذاك أيضاً خرج المقربون منه لنفي الأخبار، ما يعكس التكرار المقلق لهذه الظاهرة، خاصة مع ازدياد الاعتماد على مواقع التواصل كمصدر غير موثوق للمعلومة.

رداً على الشائعة بطريقته الخاصة، يواصل كاظم الساهر مسيرته الفنية بزخم لافت، حيث أحيا مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن مهرجان موازين الدولي بالمغرب، في 26 يونيو 2025، على المسرح الوطني في العاصمة الرباط. الحفل الذي شهده الآلاف من عشاقه، قدّم خلاله باقة من أشهر أغانيه الكلاسيكية، وسط تفاعل كبير من الحضور، ليؤكد مجدداً أن مكانته الفنية لا تزال راسخة ومتألقة.

كما يستعد القيصر للقاء جديد مع جمهوره في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن حفلات "ليالي عمان" التي تقام في أغسطس المقبل. ومن المقرر أن يُحيي حفله المنتظر يوم الخميس 14 أغسطس على أرض المعارض، حيث يُتوقع أن يكون الحفل واحداً من أبرز ليالي الطرب في الموسم الصيفي، لما يتمتع به الساهر من شعبية جارفة في الأردن، وارتباط وجداني طويل مع جمهوره هناك.

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