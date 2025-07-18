ريهام عبد الغفور برسالة مؤثرة في أول عمل بعد وفاة والدها

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من كواليس مسلسلها الجديد "كتالوج" الذي تواصل تصويره حالياً، وظهر معها في الصورة الفنان محمد فراج والطفل علي البيلي، وعلّقت برسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن أنه أول عمل بعد وفاة والدها، وعبّرت فيها عن امتنانها لكل مَن ساندها في ذلك الوقت.

وكتبت ريهام عبدالغفور في رسالتها قائلةً: "لنا في الله ظن لا يخيب. اللهم جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض... بكرة إن شاء الله على نتفليكس مسلسل حنين ورقيق ولطيف ولذيذ وجميل يارب يعجبكم".

وأضافت: "ده كان أول شغل أشتغله بعد وفاة والدي الله يرحمه، ولولا إن الفنانين اللي اشتغلت معاهم كانوا بني آدمين احتووني ووقفوا جنبي، عمري ما كنت حقدر أعدّي الوقت الصعب، ولا أعرف أشتغل. بشكرهم واحد واحد، وبتمنى ربنا يوفقنا على قد محبتكم وإخلاصكم واجتهادكم".

العمل الجديد يحمل عنوان "كتالوج"، ومن المقرر عرضه على منصة "نتفليكس"، وسط ترقب من جمهور ريهام حجاج، خاصةً أنه يأتي بعد فترة صعبة مرّت بها.

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