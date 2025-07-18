شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أبطال جدد ينضموم لمسلسل Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من روري ويلموت في دور نيفيل لونجبوتوم، وأموس كيتسون في دور دودلي دورسلي، ولويز بريلي في دور السيدة رولاندا هوتش، وأنتون ليسر في دور جاريك أوليفاندر، إلى مسلسل Harry Potter الذى سيطرح على شبكة HBO في عام 2027.



أبطال مسلسل Harry Potter

إشادات مسلسل Harry Potter

وكان قد أشاد النجم العالمى جيسون إسحاق، ممثل سلسلة أفلام Harry Potter، باختيار زميله بابا إيسيدو، لأداء دور سيفيروس سناب فى المسلسل التليفزيونى المقتبس من السلسلة، ووصف الانتقادات الموجهة إليه بأنها "عنصرية".

إيسيدو ممثل سينمائى وتليفزيونى ومسرحى بارع، اشتهر بعمله فى مسلسل I May Destroy You على قناة بي بي سي، بالإضافة إلى مسلسلي Lazarus Project و Black Mirror.

سيلعب دور سيفيروس سناب في مسلسل Harry Potter التلفزيوني الجديد، خلفًا للممثل الراحل آلان ريكمان الذي جسّد الشخصية في النسخ السينمائية.

أثار اختيار إيسيدو كـ ممثل أسمر البشرة بريطاني من أصل غاني لهذا الدور انتقادات عنصرية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ندد إسحاق، الذي جسّد دور لوسيوس مالفوي في الأفلام، بهذه الانتقادات في مقابلة مع موقع collider.

وقال: "بابا إيسيدو من أفضل الممثلين الذين رأيتهم في حياتي، رأيتُ بعض الأشخاص على الإنترنت يسخرون منه بوقاحة، ما يفعلونه هو عنصرية بامتياز. جميع طاقم مسلسل Harry Potter التليفزيوني الجديد رائعون، سيُصابون بالإحباط عندما يشاهدون ما يفعله إيسيدو على الشاشة Harry Potter.

تأجيل مسلسل Harry Potter

وكشف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

لكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

ومن المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، وسيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.