شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Virgin River لموسم ثامن قبل طرح السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسل Virgin River لـ موسم ثامن، قبل طرح حلقات الموسم السابع خلال العام المقبل 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

قصة مسلسل Virgin River

تستند سلسلة Netflix على سلسلة روايات Robyn Carr التى تتبع سكان بلدة صغيرة بعد انتقال أرملة حزينة (Breckenridge) إلى المنطقة لبداية جديدة، وانتهى الموسم الثانى بإطلاق النار.

مسلسل Virgin River من بطولة ألكسندرا بريكنريدج، ومارتن هندرسون، وتيم ماثيسون، وآنيت أوتول، ولورين هامرسلي، وكولين لورانس، وجرايسون جورنيزي، وسارة دوجديل.

أبطال مسلسل Virgin River