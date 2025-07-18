شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد طرح الموسم الثالث من The Summer I Turned Pretty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأولى من مسلسل The Summer I Turned Pretty season 3 يوم الأربعاء 16 يوليو الجارى، على Prime Video، وستعرض الحلقة الأخيرة فى 17 سبتمبر المقبل، وهذه تواريخ طرح الحلقات..

16 يوليو: الحلقتان 1 و 2

23 يوليو: الحلقة 3

30 يوليو: الحلقة 4

6 أغسطس: الحلقة 5

13 أغسطس: الحلقة 6

20 أغسطس: الحلقة 7

27 أغسطس: الحلقة 8

3 سبتمبر: الحلقة 9

10 سبتمبر: الحلقة 10

17 سبتمبر: الحلقة 11 (الأخيرة)

قصة مسلسل The Summer I Turned Pretty

The Summer I Turned Pretty هي دراما متعددة الأجيال تعتمد على مثلث الحب بين فتاة وشابين، والعلاقة دائمة التطور بين الأمهات وأطفالهن، والقوة الدائمة للصداقة الأنثوية القوية، إنها قصة بلوغ سن الرشد عن الحب الأول، والحسرة الأولى، وسحرالصيف المثالي.

تم نشر هذه السلسلة لأول مرة بواسطة Simon & Schuster في عام 2013، وهي عبارة عن ثلاثية من الكتب التي تتبع إيزابيل "Belly" Conklin في الصيف الذي تقضيه في Cousin’s Beach مع والدتها وشقيقها الأكبر، جنبًا إلى جنب مع والدتها المقربة مدى الحياة وأبنائها.