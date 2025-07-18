شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الأرتيست يشارك في ألبوم أصالة "ضريبة البعد" بأغنية العنب الساقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عازف الإيقاع المصري سعيد الأرتيست تألقه في الساحة الموسيقية، من خلال مشاركته في ألبوم النجمة أصالة نصري الجديد الذي يحمل عنوان "ضريبة البعد".

وشارك الأرتيست بالعزف على الإيقاع في أغنية "العنب الساقع"، والتي تضم أيضًا مشاركة عازف الطبلة على طلبة، الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان وتوزيع جابر جمال، وتُعد واحدة من الأعمال المميزة ضمن الألبوم المنتظر.

وتأتي هذه المشاركة لتضيف إلى سجل سعيد الأرتيست الحافل بالتعاونات الفنية مع كبار النجوم، حيث يعد من أبرز عازفي الإيقاع في الوطن العربي.

تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.