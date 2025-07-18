شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسر: تامر حسني أعجب بالأغنيتين فور سماعهما وضمهما للألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقي محمد ياسر عن سعادته بالتعاون مجددًا مع النجم تامر حسني، من خلال أغنيتين جديدتين ضمن ألبومه الجديد، وهما: "هيموت ويرجع" و "يلا يا كداب".

وأكد ياسر أن هذا التعاون ليس الأول بينهما، مشيرًا إلى أنه سبق لهما العمل سويًا في أغنية "رمضان كريم"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365":"تشرفت بالعمل مع تامر لأنه دائمًا حريص على تقديم موسيقى وأفكار مختلفة، ويهتم بأن تكون أعماله متميزة عن كل ما قدمه من قبل."

وأضاف ياسر أن كواليس الأغنيتين بدأت بجلسة عمل جمعته مع الملحن عمرو الشاذلي، حيث قاما بتحضير الأغنيتين، وعندما استمع إليهما تامر حسني، نالتا إعجابه فورًا وقرر ضمهما للألبوم.

وختم تصريحه قائلًا: "أتمنى أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور، لأن تامر قدّم مجهودًا كبيرًا في الألبوم، ومبروك لكل الزملاء المشاركين فيه."

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

من ناحية أخرى طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.