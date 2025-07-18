عبدالله الرويشد في يوم ميلاده: مسيرة فنية مختلفة وأعمال تُطرب أذن المستمع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 10:35 صباحاً - يُصادف يوم 18 يوليو يوم ميلاد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الذي قدّم خلال مسيرته الفنية أعمالاً أطربت أذن المستمع، وكانت من أقوى وأجمل وأعذب الأغاني، والتي استطاعت أن تبقى بذاكرة جمهوره منذ بداياته وحتى الآن. كما استطاع أن يواكب الجيل القديم والحديث فيما يقدّم من أغانٍ، وكسب قاعدة جماهيرية جمعت بين الجيل الماضي والحاضر.

وكانت روتانا لايف قد نشرت فيديو قبل ما يقارب الأسبوعين للفنان عبدالله الرويشد، بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا للمرة الثانية لإجراء فحوصات طبية بعد إصابته مؤخراً بجلطة دماغية. وعلّق على الفيديو وقتها وكتب: "حفل عشاء أقامه الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى الأستاذ سالم الهندي، بمناسبة عودة سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد من رحلة العلاج".

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة دماغية

أُصيب الفنان عبدالله الرويشد بجلطة دماغية بعد الحفل بالكويت في فبراير 2024، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها خبر إصابته بالجلطة الدماغية، والتي أُدخل على أثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت على مدى 28 يوماً ثم غادر بعد تحسُّن حالته الصحية. ولكن سرعان ما أعلنت صفحات روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ومنصة إكس، أنه سيكمل رحلة علاجه في ألمانيا، وكان ذلك في شهر أبريل 2024.

إطلاق جديدِه "ما قلتلك" من ألمانيا

وبعد أشهر من رحلة علاجه، فاجأ الفنان عبدالله الرويشد متابعيه بنشر لقطات من تصويره لأغنية جديدة طرحها مع شركة روتانا، كانت تحمل عنوان: "ما قلتلك"، واحتوت المقاطع التي نشرها لقطات من الأغنية، وكان بصحبة المخرج الكويتي أحمد الدوغجي، وتفاعل وقتها جمهوره معه وتمنَّوا له الشفاء العاجل.

وفي شهر أكتوبر 2024 تزينت شوارع دولة الكويت استعداداً لاستقبال الفنان عبدالله الرويشد بعد رحلة علاج دامت شهوراً، ووضعت شركة روتانا عدداً من اللوحات الكبيرة، تعبّر عن اشتياقها للرويشد، وكتبت بها عبارات جميلة وعديدة، وأقيم له استقبال رسمي له وقتها.

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تكريم عبدالله الرويشد بـ Joy Awards

وبعد عودته من رحلة العلاج، حضر الفنان عبدالله الرويشد وفاجأ جمهوره بحضوره إلى الرياض وتحديداً في حفل "Joy Awards؛ حيث كرّمه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، وبحضور عدد من الفنانين، منهم: محمد عبده، أصيل أبوبكر، ورابح صقر.

ليلة تكريم للفنان عبدالله الرويشد

كما أقامت روتانا في فبراير بالكويت ليلة تكريمية خاصة للفنان عبدالله الرويشد، لما قدّمه من عطاءات ونجاحات، بحضور ومشاركة نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وهم: الفنان علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري. وكان الحفل من تنظيم وإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، والمنتج المنفذ Eventcom، وذلك في قاعة "أرينا الكويت".

المشاركة بعمل وطني

وبعدها فاجأ الفنان عبدالله الرويشد متابعيه بظهوره بعمل وطني بمناسبة احتفالات الكويت في شهر فبراير باليوم الوطني.

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بدايات عبدالله الرويشد

وعودة لبدايات الفنان عبدالله الرويشد التي كانت من خلال فرقة "رباعي الكويت"، وكانت نقطة انطلاقه وانتشاره من خلال أغنية "رحلتي"، والتي لحنها الراحل راشد الخضر، وكتبها الشاعر عبداللطيف البناي، وهذه الأغنية أسهمت في ولادة نجم كويتي جديد وقتها.

ألبومات عبدالله الرويشد

قدّم الفنان عبدالله الرويشد خلال مسيرته الفنية، العديد من الألبومات الغنائية، منها: "ليل السوالف"، "أي مَعزة"، "عبدالله الرويشد 1985"، "لا تجين"، "مسحور"، "لو فرضنا"، "ليلة عمر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7"، "الله معك"، "عويشق"، "أوبريت وقت الفزعة"، "يا ناسين الحبايب"، "دار الأوبرا المصرية"، "أيامي صعيبة"، "عبدالله الرويشد 1993 و1994 و2006 و2008 و2019"، "ليلة فن"، "رمادي"، "ليلة"، "لمني بشوق"، "تصور"، "وينك"، "صدقيني"، "وطن عمري"، "وين رايح"، "اعفيني"، "آه يا زمن"، "الشوق والدمعة"، "ما في أحد مرتاح"، "تمنى"، "أنتِ حلم"، "متى بنساك"، "ملك بالحب"، "تسلم عليك". إضافةً إلى كثيرٍ من الأغنيات الناجحة، سواء المنفردة أو ما قدّمها بميني ألبوم.

تكريمه في موسم الرياض بليلة استثنائية

وتم تكريم الفنان عبدالله الرويشد بموسم الرياض 2022 نظير مسيرته الفنية الممتدة منذ 40 عاماً، بليلةٍ استثنائية، بقيت بذاكرة الجمهور الذي حضر الحفل، ومَنْ شاهد الحفل عبْر الفضائيات، وحملت اسم: "ليلة من بد الليالي"، وهي أغنية من الأغاني التي تغنى بها الرويشد منذ بداياته وأحبها جمهوره. وشاركه الغناء فيها على مسرح محمد عبده أرينا عددٌ من النجوم الخليجيين المقرَّبين منه، مثل: نوال الكويتية، وأصيل أبوبكر، وخالد الشيخ، وعلي بن محمد، وخالد الملا. ونظّمتها شركة روتانا. وقدّمتها المذيعة الكويتية إيمان نجم.

مشاركته بلجنة تحكيم X فاكتور

كما شارك الفنان عبدالله الرويشد في أكتوبر 2023 في برنامج المواهب الفنيّة "X فاكتور" على شاشة تليفزيون دبي، كعضو في لجنة التحكيم بمشاركة الفنان راغب علامة، وكذلك الفنانة أنغام.

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