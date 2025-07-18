انتهاء تصوير أولى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 10:35 صباحاً - انتهى صنّاع مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من تصوير أولى حكايات العمل، والتي تحمل اسم "فلاش باك". بطولة: أحمد خالد صالح، ومريم الجندي، ومشاركة خالد أنور بظهور خاص خلال الأحداث؛ حيث احتفل أبطال الحكاية بانتهاء التصوير، والتقطوا الصور التذكارية صباح اليوم الخميس فور الانتهاء من تصوير آخر مشهد.

تفاصيل حكاية "فلاش باك" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

حكاية "فلاش باك" مكوّنة من 5 حلقات. وتأليف محمد حجاب. وإخراج جمال خزيم. ومن إنتاج كريم أبوذكري. وتدور أحداثها في إطار تشويقي مليء بالغموض، حول "زياد الكردي" محقق جنائي، يجسّد دوره أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم" رسامة وراقصة استعراضية وتلعب شخصيتها مريم الجندي، وتمُر أسرتها بحادث صادم يُغيّر مجرى حياتهما تماماً.

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة

فريق عمل حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة



وقد كشف أحمد خالد صالح تفاصيل مشاركته في المسلسل خلال بيان صحفي من الشركة المنتجة؛ قائلاً: "حكاية فلاش باك، من أول لحظة حمّستني، مختلفة وصادمة، والورق مكتوب حلو جداً، أشارك لأول مرة مع صديقي المنتج كريم أبوذكري، وكنت مستني اللحظة دي من زمان، وكله جه في توقيته الصح، كريم مش بس منتج شاطر، ده كمان فنان بيهتم بكل تفصيلة".

أحمد خالد صالح يجسّد دَور مصوّر جنائي

وأشار أحمد خالد صالح إلى أنه يجسّد شخصية "زياد الكردي"، مصوّر جنائي ذكي، يمر بتحوُّل نفسي حاد بسبب صدمة غير متوقَّعة تقلب حياته رأساً على عقب. مشيراً إلى أن الشخصية تحمل أبعاداً إنسانية عميقة جذبته منذ قراءة السيناريو. لافتاً إلى أن اسم المسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يجعلك تتوقف، وتفكر، وهذا هو المطلوب من أيّ فن محترم.

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة

أحمد خالد صالح ومريم الجندي من حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة



أما الفنانة مريم الجندي، فكشفت عن دورها في حكاية فلاش باك؛ حيث تؤدي شخصية "مريم"، فنانة راقصة ورسامة، تتسم بالتركيب والتعقيد النفسي، وتعيش تحوُّلات كبيرة داخل الأحداث. موضحة: "الشخصية دي قريبة لقلبي جداً، غنية درامياً وإنسانياً، أول ما قرأت الاسم حسيت إني مؤمنة به فعلاً؛ لأن اللي بنشوفه مش دايماً هو الحقيقة".

خالد أنور: فكرة المسلسل جديدة على السوق

وبدوره عبّر خالد أنور عن حماسه للمشاركة بظهورٍ خاص في حكاية "فلاش باك"؛ موضحاً أن المشروع مختلف عن أغلب ما قدّمته الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، وقال: "الحكاية مكتوبة بحِرفية، والفكرة كلها جديدة على السوق. حسيت إني شايف مسلسل بيتعرض على نتفليكس أو منصة عالمية مش مجرد عمل موسمي".

مريم الجندي من حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة

مريم الجندي من حكاية فلاش باك- الصورة من الشركة المنتجة



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