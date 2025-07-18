شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة عن فيلم "الشاطر": تجربة مختلفة ومصطفى غريب قنبلة كوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أمير كرارة عن تفاصيل وكواليس فيلمه الجديد "الشاطر"، الذى ينافس به حاليا فى السينمات المختلفة، ضمن موسم صيف 2025، مشيرا إلى أنها تجربة جديدة ومختلفة يخوضها من خلال أحداث الفيلم والتعاون لأول مرة مع صناعه.

وقال أمير كرارة لـ"الخليج 365": "تجربة الفيلم جديدة بالنسبة لي طبعا، وأول مرة بشارك مع المخرج أحمد الجندي، وهو مخرج كبير وعظيم"، مشيرا إلى أنه تواصل معه للعمل سويا، وعندما عرض الفكرة والموضوع أحبها.

وتابع: "أنا سيبت نفسي للمخرج أحمد الجندي، فهو عنده سينس كوميديا خطير، وزاد دا بوجود مصطفى غريب معانا وهنا الزاهد وكل الأبطال".

وعن كواليس العمل مع مصطفى غريب، رد مازحا: "مصطفى ده حاجة مرعبة عذبني عذاب"، موضحا: "مصطفى قنبلة كوميديا، وممثل خطير، وراجل نجم كبير وهيبقى نجم كبير جدا جدا جدا، إن شاء الله الجمهور يتفرج على فيلم حلو ومختلف تماما، أنا نفسى مبسوط إنى عامل حاجة مختلفة، وإن شاء الله في مفاجأة كبيرة في آخر مشهد في الفيلم".

قصة فيلم الشاطر

تبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعينًا بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف على "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأسًا على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

أمير كرارة يعود بفيلم "الشاطر" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أفلامه "البعبع" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، محمد عبد العظيم، والطفل جان رامز، مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.