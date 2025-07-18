حفل يتحوّل إلى حادث مؤسف في الجيزة… رزان مغربي تُصاب وتُنقل إلى المستشفى

تعرّضت مقدمة البرامج والفنّانة رزان مغربي لإصابة في الرّأس، إثر حادث مؤسف وقع أثناء تقديمها لحفل في أحد فنادق محافظة الجيزة.

وخلال الحفل، سقط جزء من سقف القاعة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة رزان بجرح قطعي في الرّأس بطول خمس سنتيمترات، على الفور، تم نقل “مغربي” إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث خضعت لإسعافات أوّلية شملت تنظيف الجرح ووقف النّزيف، قبل أن يُجرى لها تدخّل طبي دقيق لخياطة الجرح وإجراء الفحوصات الشّاملة للاطمئنان على حالتها الصّحّيّة.

من جانبها، طمأنت رزان جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مؤكّدة أنّ حالتها الصّحّيّة مستقرّة، وأن الفريق الطّبّي يتابع وضعها عن كثب.

كما أعربت عن امتنانها لكلّ من تواصل معها واهتمّ بأمرها، مؤكّدة أنّها ستستأنف نشاطها الفنّي قريبًا جدًّا.