الشاطر ينطلق بقوة داخل شباك التذاكر ويقترب من 7 ملايين جنيه في يومين

ايرادات فيلم "الشاطر" في يومين عرض

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أمير كرارة وهنا الزاهد في رحلة مليئة بالمطاردات والمفارقات

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أمير كرارة يعود للسينما وهنا الزاهد تسجل حضوراً قوياً

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - حقق فيلم "" بطولة الفنانانانطلاقةً قويةً في شباك التذاكر بعد طرحه أول أمس الأربعاء الموافق 16 يوليو للمنافسة في موسم، حيث حصد الفيلم إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه خلال يومين عرض فقط، متصدراً الإيرادات اليومية أمام الأفلام المعروضة حاليا في دوروجاءت إيرادات فيلم "" في شباك تذاكر موسم صيف 2025 السينمائي، بواقع 3 ملايين و900 ألف جنيه يوم أمس الخميس، و 2 مليون و707 آلاف جنيه أول أمس الأربعاء لتكون محصلة إيرادات الفيلم 6 ملايين و610 آلاف جنيه، ليتفوق على فيلم "أحمد وأحمد" في الإيرادات اليومية التي تصدرها الأخير منذ انطلاقه يوم 2 يوليو الجاري.قد تحب قراءة.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزويُعرض في دور السينما حالياً بجانب "الشاطر" أفلام: "" بطولة أحمدالسقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي وإخراج أحمد نادر جلال، و"" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري وإياد نصار وأحمد غز وإخراج بيتر ميمي، و"" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت وإخراج سارة وفيق، و"" بطولة مينا مسعود وإيمان العاصي وجميلة عوض وشيرين رضا.يدور فيلم "الشاطر" في إطار أكشن كوميدي، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.اقرئي أيضاً.. ضيوف الشرف مفاجأة في نهايات أفلام أمير كرارة.. أحدثهم أحمد مكي في الشاطرفيلم "الشاطر" يأتي من بطولة: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف خالدالصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن توتا، تميم يونس، المخرج معتزالتوني ومفجأة نهاية الفيلم الفنان أحمد مكي، والفيلم من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي وإنتاح شركة Synergy Plus للمنتج تامر مرسي.أمير كرارة يعود بفيلم "" إلى السينما بعد غيابه العام الماضي؛ حيث قدّم آخر أفلامه ""، الذي عُرض في عيد الأضحى 2023. وشارك في بطولته كلٌّ من: ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز. مع عددٍ من ضيوف الشرف منهم: منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل. والفيلم من تأليف إيهاب بليبل. وإخراج حسين المنباوي.تابعي المزيد.. مشوار أمير كرارة السينمائي وما حققه في شباك التذاكر قبل الشاطرأمافتسجل حضوراً قوياً في، حيث تتواجد في 3 أفلام من المعروضة في دور السينما حالياً، الأول "ريستارت" الذي تُقدم فيه دَور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك". والثاني فيلم "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف بشخصية زوجة كريم عبدالعزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة، إضافة إلى فيلم "الشاطر".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".