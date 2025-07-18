تفاصيل أغنيات ألبوم أمال ماهر حاجة غير قبل طرحه

البوم "حاجة غير" يضم 10 أغانٍ

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أمال ماهر بفستان الزفاف في كليب "خبر عاجل"

View this post on Instagram A post shared by Amal Maher (@amalmaherofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - كشفت الفنانة، عن تفاصيل أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "" المقرر إطلاقه على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بعد غد الأحد الموافق 20 يوليو، لتنضم أمال ماهر بألبومها إلى منافساتالمليء بألبومات كبار نجوم الغناء التي انطلقت خلال شهر يوليو الجاري.ألبوم أمال ماهر "حاجة غير" يضم 10 أغنيات، وهي: "" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري.يمكنكِ قراءة.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025ومن أغاني الألبوم أيضاً، "" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، و"" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.كما يضم الألبوم أغاني: ""، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً أغنية "" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.طرحت أمال ماهر أولى أغنيات الألبوم وهى "" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت أمال ماهر في الكليب بـ فستان زفاف، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي قبل الكشف عن أن هذه الصور هي من الكليب وتم استخدامها في الدعاية.أحيت أمال ماهر حفلاَ غنائياً يوم السبت الماضي ضمن حفلات مهرجان مراسي "" بالساحل الشمالي، وشارك في هذه الليلة الفنان وليد توفيق، وقدمت أمال ماهر عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: "عندي صاحبة، اتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك" كما غنت عدداً من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

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