إليسا تُشعل أجواء زفاف سيليو صعب برقصة الدبكة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - أُقيمت ليلة أمس الخميس أولى حفلات الاحتفال بزفاف سيليو نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب على زين قطامي في أجواء مميزة مليئة بالطاقة الشبابية والحماس.

إليسا ترقص الدبكة

أجواء مميزة في الاحتفالات

خلال الساعات الماضية تم تداول مقاطع مصورة من هذا الحفل، وظهرت النجمة اللبنانية إليسا وهي ترقص الدبكة برفقة إيلي صعب وعدد من أصدقاء العروسين، تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بالأجواء المميزة التي كشفت عن تمسكهم بالعادات والتقاليد اللبنانية. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)كان لافتاً للانتباه أن العروس ظهرت بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، من تصميم خاص لدار eliesaabworld.

خلال الساعات القادمة من اليوم الجمعة، سيُقام حفل زفاف أسطوري من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي والعالم، نظراً لعلاقتهم القوية بإيلي صعب.

وفي اليوم التالي لحفل الزفاف، سيُقام حفل آخر استكمالاً لمراسم الزفاف، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمتابعة اللقطات المميزة التي سيتم الكشف عنها من حفل الزفاف، خاصةً أن إيلي صعب يهتم بشكل كبير على أن تكون أجواء الاحتفالات ذات طابع مميز فريد، وهو ما ظهر بشكل واضح في زفاف نجله الأكبر إيلي جونيور.

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تعريف بالعروسين

يُذكر أن العريس سيليو صعب هو الابن الأوسط لمصمم الأزياء اللبناني الشهير بعد البكر إيلي صعب جونيور، ويعمل في مجال تنظيم المناسبات، وهو أكبر من شقيقه مايكل الذي لا يزال طالباً على مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت.

زين قطامي متخصصة في تطوير إستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل في إدارة الحسابات وإنشاء المحتوى الإبداعي. نالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وتعمل في شركات استشارات إعلامية.

وتُعرف بمهارتها وإبداعها بإنشاء المحتوى الإبداعي وإدارة حسابات أسماء شركات كبرى. وتُقيم في الإمارات العربية المتحدة بين دبي وأبوظبي. وتبلغ من العمر 28 عاماً وتصغر سيليو بعامين، حيث يبلغ الثلاثين من عمره.

وكانت أعلنت كلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب في 30 يونيو العام الماضي خبر خطوبة ابنهما الأوسط سيليو صعب من الشابة الأردنية زين قطامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قصة حب مميزة بدأت بينهما منذ عام 2021، حيث نشأ بينهما إعجاب متبادل من النظرة الأولى.

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