أبناء كريس هيمسورث يخطفون الأضواء في ظهور نادر على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 01:21 مساءً - في ليلة مليئة بالنجوم والعائلة في لندن، خطف التوأمان ساشا وتريستان، البالغان من العمر 11 عامًا، الأضواء من والدهما النجم العالمي كريس هيمسورث Chris Hemsworth خلال العرض الأول لسلسلته الوثائقية الجديدة Limitless: Live Better Now من إنتاج ناشيونال جيوغرافيك.

رغم أن كريس هيمسورث هو نجم الحدث بلا منازع، فإن توأمه سرقا الأنظار بإطلالتهما الذكية وابتساماتهما المتطابقة، مرتديين بدلات أنيقة وحذاء رياضي، وتسريحات شعر شقراء تشبه والدهما إلى حد كبير. غابت شقيقتهما الكبرى إنديا (13 عامًا) عن المناسبة، إلا أن والدتهما النجمة الإسبانية إلسا باتاكي حضرت بإطلالة فضية لامعة خطفت الأنفاس.

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كما انضم إلى العائلة كل من شقيق كريس، النجم ليام هيمسورث، الذي رافقته صديقته غابرييلا بروكس، بالإضافة إلى والديهما كريغ وليوني هيمسورث.

أب حاضر رغم التحديات

كريس هيمسورث، الذي اعتاد الحفاظ على خصوصية أطفاله، لم يخفِ حبه العميق لهم، حيث سبق أن تحدث في لقاء مع GQ Australia عن شخصيات أولاده، قائلاً: "تريستان رياضي للغاية لكنه عاطفي، بينما ساشا يبدو كـ'رجل عصابات صغير'". وأوضح أنه على الرغم من تضحياته المهنية، لا يندم على إعلاء قيمة الأبوة على النجومية، مؤكدًا: "بعض الأدوار كانت لتكون أفضل لو لم أضع عائلتي أولاً، لكنني لا أندم على شيء".

حياة بعيدة عن أضواء هوليوود

تعيش عائلة هيمسورث في بلدة بايرون باي الساحلية في أستراليا، بعيدًا عن صخب لوس أنجلوس، حيث ينعم أطفاله بحياة طبيعية وسط الطبيعة. وعن قرار العودة إلى أستراليا، أوضح كريس: "بمجرد أن أصبحت قادرًا على العمل دون التواجد الدائم في لوس أنجلوس، عدنا إلى الوطن"، مضيفًا أن أطفاله "يستمتعون أكثر بالحياة في أستراليا مما كانوا عليه في أمريكا".

مغامرات لا حدود لها في Limitless

تأتي سلسلة Limitless: Live Better Now في موسمها الثاني بعد أن استعرض كريس في الموسم الأول رحلته نحو حياة أطول وأكثر صحة، خاصة بعد اكتشافه أنه يحمل جينًا يزيد من احتمالية إصابته بمرض الزهايمر. في الموسم الجديد، يخوض النجم مغامرات أكثر تحديًا، مثل تسلق جبال الألب السويسرية، والتدريب مع القوات الخاصة الكورية الجنوبية، وحتى العزف على الطبول في حفل لإد شيران.

"كانت تجربة غيّرت حياتي بالكامل"، يقول هيمسورث عن البرنامج، مضيفًا: "آمل أن تلهم هذه التجربة المشاهدين لتخطي حدودهم ومواجهة التحديات، كما فعلت بي".

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إلسا باتاكي تتألق في عرض "Furiosa" وتخطف الأنظار بإطلالة جريئة

في ظهور نادر آخر، جذبت إلسا باتاكي، زوجة كريس هيمسورث، الأنظار خلال العرض الأسترالي لفيلم Furiosa: A Mad Max Saga في مايو الماضي، بإطلالة سوداء جريئة كشفت الكثير من التفاصيل، بما فيها ملابسها الداخلية.

ارتدت باتاكي فستانًا أسود شفافًا مزينًا بالدانتيل والترتر، أظهر من الخلف سروالها الداخلي الرفيع، وأكملت الإطلالة بحقيبة سوداء أنيقة وعقد ذهبي. التقطت الكاميرات لحظة رومانسية جمعتها بزوجها الذي لم يُخفِ إعجابه بها، حيث قبّل رأسها أمام الجمهور.

أما التوأمان فظهرا في بدلات سوداء متطابقة مع أحذية رياضية، في حين ارتدى كريس بدلة رمادية مع قميص ساتان أسود، مؤكدًا مجددًا صورته كأب وزوج محب.

كريس هيمسورث بشخصية شريرة في Furiosa

في الفيلم الجديد، يؤدي هيمسورث دور "ديمنتوس"، زعيم وحشي لعصابة من الدراجين في عالم ما بعد الكارثة. وصف دوره في مقابلة بأنه "شخص عنيف ومجنون، تعلم أن يفرض سيطرته بالقوة"، مضيفًا أن الشخصية تملك "كاريزما مخيفة ومراوغة".

الفيلم، الذي جرى تصويره بالكامل في نيو ساوث ويلز الأسترالية، يعد من أكبر الإنتاجات السينمائية في تاريخ البلاد، ويستعرض رحلة الشخصية الرئيسية "فيوريوسا"، التي تؤديها أنيا تايلور-جوي، في محاولة للنجاة والعودة إلى موطنها وسط صراع دامي بين أمراء الحرب.

كريس هيمسورث يغيّر روتين حياته بعد النتائج الصادمة لفحوصات الزهايمر

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بعد أن أظهرت نتائج فحوصاته الطبية أنه معرّض للإصابة بمرض الزهايمر، قام الممثل الأمريكي كريس هيمسورث بتغيرات كبيرة وجذرية في روتين حياته، حيث أصبح يركز على صحته العقلية.

وكان النجم، البالغ من العمر 41 عاماً، قد أجرى اختباراً جينياً، وأظهر الاختبار أنه يحمل نسختين من الجين APOE e4، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وفي مقابلة له مع مجلة Men's Health، قال كريس: "تعتقد أنك ستعيش للأبد، خصوصاً كشخص شاب، ثم يتم إخبارك بأن هناك شيئاً قد ينهي حياتك، كان ذلك صادماً بالنسبة لي".

وتابع: "لقد كنت دائماً ملتزماً بتمارين اللياقة البدنية بشكلٍ منتظم، ولكن في الآونة الأخيرة شعرت حقاً بأهمية أخذ وقت لنفسي بدون أي تدخل خارجي أو تحفيز ومنح نفسي بعض الوقت الهادئ".

ولفت نجم Thor إلى أن روتين التمارين الرياضية مهم، إلا أنه الآن يركز أكثر على العمل على الوعي بالذات والعيش بهدوء والحصول على الوقت الكافي من النوم، إضافة إلى الاستحمام بالثلج بين الحين والآخر. كما تحدث النجم عن إجرائه بعض التعديلات على نظام لياقته البدنية، إذ إن وزنه كان يتقلب كثيراً؛ بسبب الأدوار المتنوعة التي يقدمها. وقال: "أقوم برفع الأثقال بتواتر أقل مما كنت عليه سابقاً، وكذلك أضيف المزيد من التمارين القلبية".

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