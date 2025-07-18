سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة سما إبراهيم، عن وفاة خالها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونشرت سما، صورة خالها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل إلى رحمة الله خالي العزيز اللواء محمد علي".

وتابعت: "كان بطلا ليس فقط في حرب أكتوبر بل كان بطلا دوما بأفعاله وحكمته وإصراره على أن يكون الحق عنوان له ولنا جميعا".

وأضافت: "كان حريصا على أن يجمعنا دوما في صحبته، وهو اليوم ذهب للقاء الأحبة فسلامي لك ودعواتي بالرحمة و المغفرة وسلام من قلبي أحمله له لأمي وأبي وأخي ولكل من سبقونا إلى دار الحق".

يذكر أن، آخر أعمال سما إبراهيم مشاركتها بمسلسل"شهادة معاملة أطفال" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، نهى عابدين، محمود حافظ، خالد أنور، نهى صالح، وليد فواز، خالد أنور.