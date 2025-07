مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 يكشف عن لجان التحكيم الدولية لدورته الـ82

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 02:52 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن تشكيل لجان التحكيم الدولية التي ستتولى تقييم الأعمال المشاركة في دورته الـ82، والتي تُقام في الفترة من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، تحت إشراف المدير الفني ألبرتو باربيرا، وتنظيم مؤسسة "بينالي البندقية".

تمت المصادقة على التشكيلات الجديدة من قبل مجلس إدارة بينالي البندقية، بناءً على توصية المدير الفني للمهرجان، الذي حافظ على تقليد إشراك أسماء مرموقة من مختلف أنحاء العالم في هذه المهمة السينمائية الرفيعة.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية «فينيسيا 82» برئاسة ألكسندر باين

يتولى المخرج والسيناريست الأمريكي الشهير ألكسندر باين رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وقد سبق الإعلان عن اختياره في أبريل الماضي. يُعرف باين بأفلامه الكوميدية التي تمزج بين السخرية الذكية والبناء الدرامي المتقن، مثل Sideways وThe Descendants، واللذين نال عنهما جائزتي أوسكار لأفضل سيناريو مقتبس. كما ترشح 4 من أفلامه لجائزة أفضل فيلم.

وينضم إلى باين في لجنة التحكيم:

ستيفان بريزي (فرنسا): مخرج وكاتب سيناريو تناولت أفلامه قضايا اجتماعية مثل "The Measure of a Man" و"At War"، وسبق أن نافس في مهرجانات كان وفينيسيا.

ماورا ديلبيرو (إيطاليا): مخرجة واعدة نالت عن فيلمها الثاني Vermiglio جائزة الأسد الفضي في فينيسيا، وشاركت به في الأوسكار، كما أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل مخرج.

كريستيان مونجيو (رومانيا): أحد أعمدة الموجة الرومانية الجديدة، فاز بالسعفة الذهبية عن فيلمه 4 Months, 3 Weeks and 2 Days، وقدم أعمالاً لامست واقع ما بعد الشيوعية.

محمد رسولوف: مخرج حصد أكثر من 80 جائزة دولية، أبرزها "الدب الذهبي" عن فيلم There Is No Evil في برلين.

فرناندا توريس (البرازيل): ممثلة وكاتبة، فازت بسعفة أفضل ممثلة في كان عام 1986، ورُشحت مؤخرًا للأوسكار عن فيلم I’m Still Here.

تشاو تاو (الصين): وجه سينمائي بارز في أفلام جيا زانغ-كي، نالت جوائز من شيكاغو وتورونتو، وشاركت بأفلام مثل Still Life وAsh is Purest White.

الجوائز التي تمنحها اللجنة:

الأسد الذهبي لأفضل فيلم

الأسد الفضي – جائزة لجنة التحكيم الكبرى

الأسد الفضي لأفضل مخرج

جائزة كوبّا فولبي لأفضل ممثل/ممثلة

جائزة أفضل سيناريو

الجائزة الخاصة للجنة التحكيم

جائزة "مارشيلو ماستروياني" لأفضل موهبة شابة

لجنة تحكيم قسم "آفاق" برئاسة جوليا دوكورنو

تترأس لجنة تحكيم قسم "آفاق" (Orizzonti)، المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، التي حصدت سعفة كان الذهبية عام 2021 عن فيلمها الصادم Titane. وتُعرف دوكورنو بأسلوبها الجريء في معالجة قضايا الجسد والهوية، وسبق أن لفتت الأنظار بفيلمها الأول Raw.

وتضم اللجنة أيضًا:

يوري أنكاراني (إيطاليا): مخرج وفنان بصري، شاركت أعماله الوثائقية في مهرجانات كبرى مثل لوكارنو وتورنتو وفينيسيا.

فرناندو إنريكي خوان ليما (الأرجنتين): ناقد سينمائي بارز، شغل مناصب ثقافية رسمية، وترأس مهرجان مار ديل بلاتا.

شانون مورفي (أستراليا): مخرجة مسرح وتلفزيون وسينما، ترشحت للبافتا عن فيلمها الأول Babyteeth الذي نافس في فينيسيا.

راميل روس (الولايات المتحدة): صانع أفلام تجريبي، نال جوائز عن وثائقيه Hale County This Morning, This Evening، وأحدث أعماله Nickel Boys الذي اعتُبر من أفضل أفلام 2024.

الجوائز المخصصة لقسم "آفاق":

أفضل فيلم

أفضل مخرج

الجائزة الخاصة للجنة التحكيم

أفضل ممثل/ممثلة

أفضل سيناريو

أفضل فيلم قصير

جائزة "لويجي دي لورينتيس" للعمل الأول: لجنة ثلاثية بقيادة تشارلوت ويلز

تتولى المخرجة الأسكتلندية تشارلوت ويلز، صاحبة فيلم Aftersun، رئاسة لجنة تحكيم جائزة "لويجي دي لورينتيس" لأفضل عمل أول. وقد نالت ويلز عدة جوائز مرموقة عن فيلمها الأول، من بينها BAFTA وGotham وSpirit.

وتضم اللجنة أيضًا:

إريج سهيري (فرنسا/تونس): مخرجة ومنتجة، حقق فيلمها تحت أشجار التين نجاحًا نقديًا في كان، وهي من الداعمات لحرية التعبير والنساء في السينما العربية.

سيلفيو سولديني (إيطاليا): من أبرز صناع السينما الإيطالية، حقق فيلمه Bread and Tulips نجاحًا جماهيريًا، وشارك في فينيسيا بعدة أفلام، وآخر أعماله Le assaggiatrici مقتبس عن رواية ألمانية شهيرة.

الجائزة الممنوحة:

جائزة "أسد المستقبل – لويجي دي لورينتيس" للعمل الأول، وتُمنح لأفضل فيلم روائي طويل أول من بين جميع الأقسام، بقيمة مالية قدرها 100 ألف دولار، تُقسم مناصفة بين المخرج والمنتج، برعاية شركة Filmauro.

La Grazia.. فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وسبق أن أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على الإنترنت، اختيار فيلم La Grazia للمخرج باولو سورينتينو، والذي قام بكتابته أيضاً، ليكون فيلم افتتاح النسخة الـ 82 من المهرجان بالإضافة لعرضه العالمي الأول.

وجاء الإعلان عبر إنستغرام مع التعليق التالي: "يوم الأربعاء 27 أغسطس، ستستضيف الصالة الكبرى في قصر السينما Palazzo del Cinema العرض العالمي الأول لعودة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار في المسابقة؛ فيلم مصمم على ترك بصريته العظيمة، وأهميته القوية في الوقت الحاضر، بطولة توني سيرفيلو وآنا فيرزيتي".

وفي كلمة مخرج العمل عن اختيار فيلمه، قال: "أنا سعيد جداً؛ لأن مهرجان فينيسيا الـ 82 سيفتتح مع الفيلم الجديد والمتوقع".

وقال المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا في بيان: "أنا سعيد جدًا لأن مهرجان فينيسيا الـ 82 السينمائي الدولي سيُفتتح بفيلم جديد مخرجه هو باولو سوريتينو. أحب أن أتذكر أن أحد المؤلفين الإيطاليين الأكثر أهمية دوليًا ظهر لأول مرة في بينالي في فينيسيا في عام 2001 مع فيلمه الأول، L'uomo in più أو One Man Up، في السنوات الأولى كمخرج فني. رابط مع المهرجان الموحد على مر السنين مع التقديمات الخارجة للمنافسة والتي، في عام 2021 ، حصلت على جائزة الأسد الفضي من هيئة المحلفين الكبرى Silver Lion - Grand Jury. تأتي عودة باولو سوريتينو إلى المنافسة مع فيلم مقدر لترك بصمته لأصالته العظيمة وتناغمه القوي مع الحاضر ، الذي سيستمتع جمهور المهرجان باكتشافه في ليلة الافتتاح".

نبذة عن باولو سورينتينو

ظهر سورينتينو، 55 عاماً، والمولود في نابولي،لأول مرة في مهرجان فينيسيا بفيلمه الروائي الأول "One Man Up"، عام 2001. كما قدم سابقاً الحلقات الأولى من مسلسله التلفزيوني "The Young Pope" في المهرجان.

في عام 2004 ، قام بتصوير عواقب الحب The Consequences of Love، وفي عام 2006 ، صديق العائلة The Family Friend، وخاض بهما سوياً المنافسة في مهرجان كان السينمائي. في عام 2008 ، مع IL Divo ، عاد إلى مهرجان كان حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم. عاد إلى المنافسة في مهرجان كان في عام 2011 بفيلم This Must be the Place وبعد عامين مع The Great Beauty ، الذي فاز عنه بجوائز أوسكار، غولدن غلوب، بافتا لأفضل فيلم أجنبي وثلاث جوائز للفيلم الأوروبي EFAs.

يشتهر بأفلام مثل "Il Divo"، و "The Great Beauty" الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم للغة الأجنبية في عام 2014، و"The Hand of God"، وهو فيلم شخصي عميق عن فقدان والديه في سن المراهقة، والذي حصل على جائزة هيئة المحلفين الكبرى في مهرجان كان 2021، وكان الترشيح الثاني لـ سورينتينو لجائزة الأوسكار.

تم اختيار فيلم Youth في منافسة في مهرجان كان في عام 2016 ، وحصل على ثلاث جوائز EFA ، وحصل على ترشيح أوسكار واثنين من ترشيحات غولدن غلوب. في عام 2016 ، أخرج المسلسل التلفزيوني The Young Pope ، الذي تم ترشيحه لجائزة غولدن غلوب لأفضل أداء ممثل وجائزة إيمي لتصميم الإنتاج والتصوير الفوتوغرافي.

الإعلان عن مقدمة حفلي افتتاح وختام الدورة القادمة من مهرجان فينيسيا السينمائي

ستقود إيمانويلا فانيلي حفل افتتاح مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2025، على مسرح سالا غراندي، بالإضافة إلى حفل الاختتام، الذي سيُقام يوم السبت 6 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الرسمية.

وعلى الموقع الرسمي للمهرجان، جاء التعليق كالتالي: "إيمانويلا فانيلي، ممثلة عميقة ومتعددة المواهب، تنتقل بسلاسة من الكوميديا إلى الدراما، محافظةً على اتساقها التام في التعبير. أعمالها محل تقدير ليس فقط لموهبتها التمثيلية، بل أيضاً لقدرتها على تصوير مفارقات وتناقضات العصر؛ من خلال منظورها الشخصي العميق. تكتب مونولوجاتها الخاصة".

وكان مهرجان فينيسيا السينمائي قد أعلن عن منح الممثلة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك Kim Novak جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة في دورته الثانية والثمانين.

وتعليقاً على هذا التكريم، قالت كيم نوفاك: "أشعر بتأثر عميق لحصولي على جائزة الأسد الذهبي المرموقة من مهرجان سينمائي مرموق كهذا. إن تكريم أعمالي في هذه المرحلة من حياتي هو بمثابة حلم تحقق. سأعتز بكل لحظة أقضيها في البندقية، فهي ستملأ قلبي فرحاً".

كما صرّح المدير الفني لـ مهرجان فينسيا السينمائي، ألبرتو باربيرا: "بعد أن أصبحت أسطورة سينمائية عن غير قصد، كانت كيم نوفاك واحدة من أكثر الأيقونات المحبوبة في حقبة كاملة من أفلام هوليوود، منذ ظهورها الأول في منتصف الخمسينيات وحتى ابتعادها الطوعي المبكر بعد فترة وجيزة. لم تتردد قط في انتقاد نظام الأستوديو، واختيار أدوارها، والتدقيق فيمن سمحت له بالدخول إلى حياتها الخاصة، وحتى اسمها".

