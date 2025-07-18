بالصور- الأمير هاري يسير على خطى والدته الأميرة ديانا… هذا ما فعله بعد ثمانية وعشرين عامًا

مرّ ما يقارب ثلاثة عقود منذ أن سارت الأميرة ديانا عبر حقل الألغام في وسط أفريقيا. والآن، يُحافظ ابنها الأصغر، الأمير هاري، على إرثها، مُعيدًا إحياء مسيرة والدته في أنغولا عام ١٩٩٧، أي قبل ثمانية وعشرين عامًا.

على الرّغم من أيّة توترات عائلية قد تكون قائمة بينه وبين العائلة المالكة، وجّه دوق ساسكس رسالةً أكبر بكثير: إنّ التزامه بالقضايا الإنسانيّة، وخاصّة تلك الّتي كانت تُهمّ والدته أيضًا، لا يزال أقوى من أيّ وقت مضى.

فيما كان مرتديًا قميصًا وحذاءً بنّيًّا مع بنطال أسود وقبّعة زرقاء داكنة وسترة واقية من الرّصاص، واصل هاري رفع مستوى الوعي بالعواقب الوخيمة للألغام الأرضيّة غير المنفجرة، ودعم عمل مؤسّسة “هالو ترست” الخيريّة الّتي عملت معها ديانا أيضًا.

في ذلك الوقت، كانت ديانا ترتدي سترةً مماثلة، مع قميص أبيض وبنطال بيج وقناعٍ يحمي وجهها.

هذه الزّيارة الّتي قام بها الأمير إلى كويتو كوانافالي، بدون ميغان ماركل أو طفلَيهما آرتشي وليليبيت، ليست الأولى له.

في عام ٢٠١٠، تعاون مع المنظّمة، وفي عام ٢٠١٣ زار أنغولا لأوّل مرّة، وفي عام ٢٠١٩ قام بجولة مماثلة في جنوب شرق البلاد، قبل تنحّيه عن منصبه كعضوٍ فاعلٍ في العائلة المالكة البريطانيّة.

والحقيقة هي أنّه من المستحيل ألّا تُعيد هذه الزّيارة ذكريات والدته، الّتي حاول أن “يفخر بها” “بكل ما يفعله”، كما كشف لمجلّة بيبول عام ٢٠١٩.

كُشف أن هاري سعى مؤخّرًا لتغيير لقبه إلى “سبنسر”، مثل لقب والدته.

بعد مناقشة مخاوفه مع شقيق ديانا الأصغر، تشارلز إدوارد موريس سبنسر، تم أبلاغه أنّ الأمر لن يكون سهلًا بسبب العقبات القانونيّة، وأنّ ذلك سيؤثّر أيضًا في أطفاله.

مع ذلك، تأتي لفتة هاري في وقت قد تتّخذ فيه علاقته بالملك تشارلز الثّالث منعطفًا غير متوقّع، وقد تتحقّق أخيرًا مصالحة محتملة، بعد أن كشفت صحيفة “ميل أون صنداي” عن اجتماع غير رسميّ بين مديري الاتّصالات لدى الرّجلَين. فهل تتحقّق المصالحة الّتي طال انتظارها؟