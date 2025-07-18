شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 26.. هل ينفجر الصراع بين معتصم وشقيقاته بعد موت الأب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 25 من مسلسل فات الميعاد، بموت المسيري الكبير "محمد أبو داود" في مطبعته وسط حالة من الحزن للعاملين فيها وانهيار ابنه معتصم "أحمد صفوت"، ولكن بعد الموت هل سيشتغل الصراع بين معتصم وشقيقاته البنات بسبب الورث، خاصة أن والدهم كان قد قرر كتابة المطبعة باسم ابنه معتصم.

أحداث الحلقة 25 من فات الميعاد

كانت قد كشفت الحلقة 25 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث طلبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" الطلاق من معتصم "أحمد صفوت" حتى تستطيع أن تؤول لها حضانة ابنتها ريم، واتفقت معه أنه سيكون طلاقا لمدة يوم واحد حتى تستطيع أن تعطى هذا المستند للمحكمة، ولم يوافق معتصم في البداية ولكن مع إلحاحها وأنه لا يوجد أي طريقة أخرى اضطرّ أن يوافق، وبالفعل تم الطلاق واستطاعت أن تحصل على حضانة ابنتها، وعادوا لبعضهم البعض ولكن في الخفاء دون أن يعلم أحد سوى أقرب الأقربين.

أبطال فات الميعاد

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.