"كتالوج": رحلة الشفاء بالحب... حوار خاص مع محمد فراج وعلي البيلي وريتال عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 05:58 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدث نجوم مسلسل "كتالوج"، الذي يُعرض حاليًا على نتفليكس، النجم محمد فراج والممثلين الصاعدين علي البيلي وريتال عبد العزيز، عن كواليس التصوير، تحديات أدوارهم، والدروس الإنسانية العميقة التي حملتها شخصياتهم. العمل يقدّم دراما عائلية مؤثرة تسلّط الضوء على الأبوة، الفقد، والتعافي وسط طاقة شبابية صادقة.

محمد فراج: "أيّ ممثلٍ يحلم بورقٍ جيد... ووجدت نفسي في (كتالوج)"

في مستهلّ حديثه إلى "الخليج 365"، عبّر النجم محمد فراج عن ارتباطه الفوري بنص مسلسل "كتالوج"، موضحًا أن ما جذبه إليه هو التقاء النص برؤيته الشخصية كممثل يبحث دومًا عن المعنى والقضية:

"كلّ ممثلٍ في العالم يتمنّى أن يقرأ ورقًا جيّدًا، ويظلّ يبحث عن ذلك النصّ الذي يلامس شيئًا في داخله. أمّا إذا كان هذا الممثل يحمل في قلبه قضية أو فكرة يتمنّى تقديمها يومًا ما، فإنه حين يجد جزءًا منها مكتوبًا على الورق، تحدث شرارة فورية، والتقاء حقيقي بينه وبين النص."

وأضاف فراج:"هذا ما شعرت به تمامًا عندما قرأت سيناريو (كتالوج). الورق كان جميلًا، صادقًا، ويحمل في طيّاته عمقًا إنسانيًا لامسني بشدّة، فشعرت أنه مشروع لا بدّ أن أكون جزءًا منه."

View this post on Instagram A post shared by Netflix MENA (@netflixmena)

تصوير "كتالوج" تم قبل عرض "لام شمسية" بعام كامل

يتألّق الممثل الصاعد علي البيلي في مسلسل "كتالوج"، بعد أن لفت أنظار الجمهور بدوره المؤثر في شخصية "يوسف" بمسلسل "لام شمسية"، والذي عُرض في شهر رمضان 2025.

لكن ما قد لا يعرفه كثيرون، هو أن "كتالوج" سبق في تصويره مسلسل "لام شمسية"، كما كشف النجم محمد فراج في حديثه قائلاً: "انتهينا من تصوير (كتالوج) قبل تصوير (لام شمسية) بعامٍ كامل، ولذلك سيشاهد الجمهور علي البيلي بصورة مختلفة تماماً. هذا العمل كان أول بطولة له، وقدّم فيه أداءً لافتًا يدلّ على موهبة حقيقية تتشكل وتنمو بثقة."

علي البيلي: منصور" يحب كرة القدم... وأنا أكرهها!

عن تحديات دوره، قال الممثل الصاعد علي البيلي، الذي يجسد شخصية "منصور" قائلاً: "كنت خائفًا جدًا، هذا أول دور بطولة حقيقي لي. والغرابة أن منصور يحب كرة القدم بجنون، وأنا في الواقع أكرهها ولا ألعبها أبداً! لكنني تمرّنت، وحاولت التعايش مع الشخصية."

وتابع: "تلقيت تدريبًا قبل التصوير مع مدربة التمثيل ريم حجاب، وساعدني كثيرًا كل من المخرج وليد الحلفاوي والنجم محمد فراج (الذي نناديه بـ"فيجو")، حيث كانوا يوجهونني ويطمئنونني طوال الوقت."

View this post on Instagram A post shared by Netflix MENA (@netflixmena)

ريتال عبد العزيز: هذه أول بطولة لي، وفراج دعمني بقوة

من جهتها، وصفت ريتال عبد العزيز تجربتها بأنها مفصلية في مشوارها الفني، حيث قالت: "كنت خائفة جدًا، خصوصًا أنني أؤدي دور مراهقة تمر بأزمة فقد الأم، وهذا أمر حساس جدًا. في البداية لم أكن واثقة إن كنت أستطيع تقديم الدور جيدًا، لكن مع التدريب والدعم من ريم حجاب، ومن محمد فراج وعلي البيلي، تجاوزت رهبة البداية."

وأضافت: "كنّا نصوّر المشاهد الصعبة، وفي الكواليس نعود أطفالاً نرقص ونغني ونصوّر فيديوهات تيك توك. كانت هناك طاقة جميلة بيننا انعكست على الشاشة، والمخرج التقط هذه الكيمياء ووجهنا بشكل رائع."

محمد فراج: الضحك وسط الحزن هو الحقيقة التي نعيشها

علق فراج على المزج بين التراجيديا واللمحات الكوميدية في المسلسل، قائلاً: "نعم، هناك حزن وفقد، لكن الحياة لا تتوقف عند الألم. نحن نضحك وسط الهم، وهذه ميزة النص الذي كتبه أيمن وتار. أحيانًا تجد نفسك في مشهد حزين، لكن يخرج منه ضحك حقيقي... وهذا يُشبه الواقع."

View this post on Instagram A post shared by Netflix MENA (@netflixmena)

وليد الحلفاوي... قائد السفينة الذي التقط الكيمياء من اللحظة الأولى

أجمع النجوم الثلاثة على أن المخرج وليد الحلفاوي لعب دورًا محوريًا في خلق بيئة آمنة ومُحفّزة في الكواليس. تقول ريتال: "الحلفاوي لم يوجّهنا فقط كمخرج، بل كأب وكصديق. كان يشعر بكل مشهد، ويمنحنا الثقة والمساحة لنكون صادقين."، ويضيف فراج: "كل ممثل ركب المركب وانضم إلى هذا المشروع، شعر بنفس الطاقة. وهذا ما جعل العمل متماسكًا ومؤثرًا."

قصة وأبطال مسلسل "كتالوج"

يحمل مسلسل "كتالوج" رسالة عميقة حول الحب، والفقد، والأبوة، ويعيد تعريف معنى "العائلة". فبعد رحيل أمينة، يجد يوسف نفسه في مواجهة مسؤولية تربية أولاده وحده. لكن ما لم يكن يعلمه هو أن زوجته الراحلة تركت له "كتالوجًا" من الحب على هيئة فيديوهات تعليمية على يوتيوب، تساعده في عبور هذه المحنة.

العمل من بطولة محمد فراج، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، ريهام عبد الغفور، بيومي فؤاد، خالد كمال، سماح أنور، وتارا عماد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجناينيز ويُعرض حاليًا حصريًا على منصة نتفليكس.

تابعي المزيد... مسلسل كتالوج.. القصة والممثلون وموعد العرض

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».