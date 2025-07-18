أول تعليق من ويزو لـ الخليج 365 على خسارة وزنها: الصور معدّلة بالـ AI

ويزو تثير الجدل بصور فقدت فيها الكثير من وزنها

آخر مشاركات ويزو الفنية خلال فيلم "فار بـ 7 ترواح"

ويزو تحقق أمنيتها بالعمل مع المخرج محمد سامي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 05:58 مساءً - تصدرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـمحركات البحث على موقع غوغل وترندات السوشيال ميديا، بعد ظهورها في أكثر من صورة على حسابها بموقع انستغرام وبدا عليها خسارة الكثير من وزنها، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل وتساؤلات الجمهور حول ما قامت به ويزو للظهور بهذه النحافة في فترة زمنية قصيرة.الفنانة ويزو اعتاد الجمهور رؤيتها بوزن زائد منذ ظهورها على الساحة الفنية خلال مسرح مصر ولها أسلوب كوميدي خاص تعتمد في بعض الأحيان على طبيعتها الممتلئة، ولكن ظهورها الأخير الذي تبدو فيه فقدت الكثير من وزنها، دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت قد خضعت لعملية جراحية، أم أنها اتبعت نظامًا غذائياً صارماً، أم أن هذه الصور معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.يمكنكِ قراءة.. بعيداً عن الرجيم: نجوم لجأوا إلى طرق أخرى لإنقاص وزنهم.. تعرفوا إليهمالفنانةحسمت الجدل الذي أثير حول صورها التي ظهرت فيها فاقدة الكثير من وزنها وأكدت لـ "" أن هذه الصور معدلة بـ الذكاء الاصطناعي، موضحة:"الماكيير الخاص بي هو الذي صورني، وعمل للصور تعديلات بالـ AI لأنه يجيد استخدامه، وبعد ذلك نشرها على حسابه، وقمت أنا أيضاً بنشرها على حسابي ووجدت الدنيا انقلبت بعد ذلك".آخر مشاركات ويزو الفنية كانت خلال فيلم "" الذي تم عرضه في، وجسدت خلال أحداثه دور راقصة، حيث دار الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.إقرأي أيضاً.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأت جديدة بـ موسم الرياض القادمفيلم "" شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم:، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليله، مصطفى عنبه، دنيا جمعة والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.شاركت أيضاً في موسم دراما رمضان 2025، كضيف شرف خلال مسلسل "" حيث ظهرت في الحلقة السابعة، وجمعها مشهد بـ عمرو سعد وأحمد رزق وأحمد فهيم. اذ التقوها ليسألوا عن شخص ما، فيجمعهم موقف كوميدي، لتحقق بهذه المشاركة أمنيتها بالعمل مع المخرج محمد سامي الذي أعلنت في أكثر مناسبة عن رغبتها في العمل معه.

