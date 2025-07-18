الليلة.. أنغام تفتتح حفلات مهرجان العلمين 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 05:58 مساءً - تفتتح الفنانة أنغام الليلة مهرجان العلمين 2025، وستقوم بإحياء حفل غنائي مميز بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ليكون هذا الظهور الأول لأنغام على المسرح بعد الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخراً، واضطرت وقتها للتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وعلى الرغم من القلق الذي عاشه الجمهور بشأن وضع أنغام الصحي، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل هذه الوعكة، وأكدت أنه أمر صحي يحتاج لمتابعة طبية دقيقة باستمرار.

أبرز حفلات مهرجان العلمين

ينطلق مهرجان العلمين في دورته الثالثة اليوم الجمعة 18 يوليو، ويستمر على مدار 6 أسابيع، وبجانب أنغام سيستضيف المهرجان عدداً كبيراً من نجوم الغناء من أبرزهم تامر حسني الذي سيحيي ثاني حفلات الدورة الثالثة يوم الجمعة 25 يوليو، وفى ثالث حفلات المهرجان يوم 1 أغسطس سيكون الجمهور على موعد مع حفل الفنان عمرو دياب، فيما تُحيي أصالة رابع الحفلات يوم 7 أغسطس.

وتستمر حفلات مهرجان العلمين 2025، بإحياء الفنان تامر عاشور حفلاً يوم 8 أغسطس، ويُحيي المطرب مروان بابلو والمطرب ليجاسي، حفلاً يوم الجمعة 15 أغسطس المُقبل، وللعام الثاني على التوالي يشارك المطرب ويجز، بحفل 22 أغسطس، فيما يختتم فريق كايروكي حفلات مهرجان العلمين 2025، وذلك يوم 29 أغسطس.

آخر حفلات أنغام الغنائية

يُذكر أن آخر حفلات أنغام الغنائية كانت الشهر الماضي، ضمن مهرجان "ليلة عمر"، حيث شهد الحفل حضوراً كامل العدد، وقدمت أنغام مجموعةً من أبرز أغانيها التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأعربت أنغام على هامش الحفل عن سعادتها بالغناء أمام جمهورها في الكويت، وحرصها على لقاء جمهورها والجاليات العربية، وقدمت أنغام لجمهورها أكثر من 25 أغنية من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور لعل أبرزها عمري معاك، حالة خاصة، نفضل نرقص، القلوب أسرار، ماكنش وقته، تيجي نسيب، أدور، ليه سيبتها، حيران، حتة ناقصة، مبتعلمش وغيرها.

