شاهد تحضيرات انطلاق الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة

استعدت مدينة العلمين الجديدة لاستقبال أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى نسختها الـ3.



أغانى أنغام

وتطرب أنغام جمهورها بعدد كبير من الأغانى منها "تيجى نسيب وهو أنت مين واسكت وياريتك فاهمنى وهتشتاقوا وخليك معاها"، وغيرها من الأغاني الأخرى التي تحظى بمكانة مختلفة ومميزة لدى الجمهور.

أنغام وهانى فرحات

ويشكل هانى فرحات وأنغام توأمة إنسانية وفنية، حيث قدما الكثير من الحفلات التى حققت نجاحات من حيث الكيميا التى تجمعهما سوياً ومن حيث الجمهور الذى يحرص على حضور الحفل ومشاهدة إبداع الثنائي معا.

مهرجان العلمين الجديدة

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا فى ساحة "U-ARENA"، التى أنشأتها الشركة فى وقت قياسى لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتتمتع "تذكرتي" بخبرة ضخمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.