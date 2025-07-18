شكرا لقرائتكم خبر عن على بدرخان رئيسا للجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى اختيار المخرج الكبير على بدرخان رئيسا للجنة الاستشارية العليا للمهرجان فى دورته الأولى التى تنطلق فى الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر بمدينة بورسعيد، والتى تحمل اسم النجم الراحل محمود ياسين.

وقال الناقد السينمائى أحمد عسر رئيس المهرجان إن وجود المخرج الكبير على بدرخان إضافة حقيقية للمهرجان نظرا لتاريخه السينمائى الطويل ومسيرته الفنية التى أثرت السينما المصرية والعربية، حيث يعد بدرخان أحد رواد الإخراج السينمائى وصاحب رؤية فنية وإنسانية ألهمت أجيالا عديدة من المبدعين.

وعبرت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي في بيان إعلامي عن اعتزازها بتولي المخرج علي بدرخان رئاسة اللجنة الاستشارية العليا، مشيرة إلى أن خبرته الواسعة ورؤيته الفنية ستدفع المهرجان ليصبح منصة قوية تساهم في دعم الإبداع السينمائي وتقديم مواهب جديدة تليق بمستقبل السينما المصرية والعربية.

تخرج بدرخان فى المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967 وبدأ مشواره الفني مساعدا للمخرج يوسف شاهين قبل أن يقدم مجموعة من أهم الأفلام التي أصبحت علامات خالدة في تاريخ السينما المصرية من بينها الحب الذي كان، وشفيقة ومتولي، وأهل القمة، والجوع، ونزوة، والرغبة إلى جانب العديد من الأفلام التسجيلية والتليفزيونية المهمة ومشاركته في كتابة السيناريو.

حصل بدرخان خلال مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات رفيعة المستوى أبرزها جائزة الإخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم أهل القمة وجائزة أفضل فيلم بعدد من المهرجانات العربية عن فيلم الجوع وتكريم خاص من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعماله وجائزة الدولة التقديرية في الفنون كما ترأس وشارك في لجان تحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية.

عرف بدرخان أيضا بجهوده الكبيرة في دعم الأجيال الجديدة من السينمائيين عبر ورش العمل والندوات التي أسهمت في صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لمستقبل مهني احترافي.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي ينطلق من قلب المدينة الباسلة ليكون نافذة حقيقية للسينما الجادة ومجالا رحبا للتواصل الثقافي مع العالم.

جدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.