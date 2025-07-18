شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يطرح برومو أغنيته الجديدة "تيجى نفارق وإحنا حبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عصام كاريكا برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم تيجى نفارق وإحنا حبايب من ألحانه وكلمات محمد هلال وتوزيع أنور عمرو، ومن المقرر طرحها خلال أيام وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرا النجم عصام كاريكا أغنية جديدة بعنوان "أنا عمهم أنا المدرسة"، وهى من ألحانه وتوزيعه وكلمات محمد هلال ومهندس صوت محمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: أنا عمهم أنا المدرسة أنا اللى على إيدى اتربت ناس كويسة، أنا الطيبة والحنية وعم الكل، أنا أفضل الرجولة وأبو الجدعنة.

وطرح مؤخرًا عصام كاريكا أغنية "يا شدة شكرًا" على موقع "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع EK، ومكس وماستر محمد جودة وميدو بارون.

وكان الفنان عصام كاريكا، قد حل ضيفا فى حلقة جديدة من بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، وتحدث خلال الحلقة عن مشواره الفني، وبداية التعاون مع الفنان محمد منير والألحان التي قدمها للفنان عمرو دياب، وكشف عن انتمائه الكروي.