شكرا لقرائتكم خبر عن اللمسات الأخيرة لتجهيزات الشركة المتحدة لانطلاق مهرجان العلمين 3 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، ويضم برنامج الحفلات العديد من ألوان الموسيقى، ويبدأ المهرجان أولى حفلاته اليوم بحفل ضخم للنجمة أنغام تنقله قناة الحياة على الهواء مباشرة.

ووضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللمسات الأخيرة على تجهيزات المهرجان وذلك قبل انطلاق أولى حفلاته الليلة.

برنامج حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة..

1. سهرة غنائية ضخمة لأنغام في أول أيام المهرجان الليلة الجمعة

2. يوم 25 يوليو يحيي النجم تامر حسني، للمرة الثالثة على التوالي حفل ضخم بالمهرجان

3. يشارك الفنان الشامي في حفل تامر حسني 25 يوليو الجاري

4. يحيي النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة 1 أغسطس

5. يشارك النجم تامر عاشور في الدورة الثالثة بحفل يوم الجمعة 8 أغسطس

6. النجم الكبير محمد منير يكرر نجاحه الكبير مع مهرجان العلمين بحفل يوم 16 أغسطس

7. الفنان رامي جمال يشارك الكينج في حفله الغنائي

8. ويجز، يحيي حفلاً غنائياَ، يوم الجمعة 22 أغسطس المقبل

9. يختتم كايروكى حفلات مهرجان العلمين الجديدة 29 أغسطس

10. مطربي الراب مروان بابلو، وليجي سي، يشاركان بحفل يجمعهما، يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل.

