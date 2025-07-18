بالصور- ليندسي لوهان وزوجها العربيّ يحتفلان بمناسبة سعيدة غيّرت حياتهما

إحتفلت الفنّانة العالميّة ليندسي لوهان بعيد ميلاد ابنها لؤي الثّاني، بمشاركة زوجها بدر شماس، إذ نشرا صورًا من المناسبة عبر صفحتَيهما على “إنستغرام”.

وظهرت لوهان في الصّور وهي تحمل طفلها وتبتسم إلى جانب زوجها، في حفل حمل طابع الدّيناصورات تحت شعار “Luai 2Rex”، إلى جانب قالب حلوى مزيّن بكريمة خضراء وثلاثة ديناصورات صغيرة وسط أجواء دافئة ومليئة بالمشاعر

واحتفالًا بالمناسبة، وجّهت ليندسي رسالة مؤثّرة لابنها، أعربت فيها عن مدى حبّها له، ووصفت مشاعر الأمومة بأنّها أجمل ما عاشته.

كما أكّدت أنّ وجوده غيّر حياتهما تمامًا ومنحهما سببًا جديدًا للامتنان والفرح كل يوم. واختتمت برسالة محبّة تؤكّد فيها أن مشاعرها تجاه ابنها، لا يمكن الكلمات أن تصفها.

نذكر أنّ ليندسي لوهان، كانت قد وضعت لؤي وهو طفلها الأوّل من زوجها رجل الأعمال الكويتي بدر شمّاس في دبي في العام ٢٠٢٣.

نشير أن ليندسي لوهان قد عاشت قصّة حبّ مع بدر شمّاس لأكثر من عامَين قبل الزّواج والأخير هو من والد كويتيّ وأم لبنانيّة ويعمل بين الكويت والامارات والولايات المتّحدة.