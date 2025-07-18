بعد “صدى الملاعب”… مصطفى الآغا يغادر “الحلم” بعد تسعة عشر عامًا

ودٓع الإعلاميّ مصطفى الآغا المشاهدين معلنا مغادرته برنامج “الحلم” عبر شاشة MBC، وذلك بعد مسيرة امتدت لـتسعة عشر عامًا، ختمها بتقديم جائزة “المليون دولار” في آخر ظهور له ضمن البرنامج الجماهيريّ.

في هذا السّياق، كتب “الآغا”، في منشور عبر حسابه الرّسميّ على إنستغرام: “تشرّفت على مدى تسعة عشر عامًا بتقديم جوائز الحلم عبر شاشة MBC واليوم قدمت جائزة المليون دولار وهي آخر ظهور لي في الحلم. كلّ الشّكر لمجموعة MBC ولفريق الحلم المستمر عبر الشّاشة الأحلى والأكمل والأجمل.”

نذكر أنّ “الآغا”، قد ودّع أيضًا برنامجه الرّياضيّ “صدى الملاعب”، الذي عُرض لما يقارب عشرين عامًا، عبر منشور، قال فيه: “عشرون عامًا إلّا بضعة أشهر، هي ثلث عمري قضيتها في صدى الملاعب الّذي أودعه … نودعه ونحن فخورون ببرنامج دخل كلّ بيت عربي وكان بحقّ برنامج كلّ الأسرة.. شكرًا من القلب لمحبّتكم وعلى المحبّة سنلتقي بإذن الله.”

نشير الى أنّه حتّى الآن، لم يصدر أيّ بيان رسميّ يوضح طبيعة المرحلة القادمة في مسيرة مصطفى الآغا، ممّا يفتح الباب أمام تكهّنات وتساؤلات جمهوره عن وجهته المقبلة.