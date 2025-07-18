شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الـ3 تجمع كبار نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثالثة، بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار العامين الماضيين، كواحد من أهم الأحداث الفنية الثقافية التى يشهدها الشرق الأوسط.

ويأتى المهرجان فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل، متضمنًا باقة ثرية من الحفلات والفعاليات الغنائية والموسيقية المختلفة، وتفتتح أنغام فعاليات المهرجان اليوم عبر حفل غنائى ضخم على مسرح U-ARENA.

جمهور العلمين على موعد مع حفل مختلف فى الجمعة التالية 25 يوليو؛ يحييه النجم تامر حسنى، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، إذ شارك فى الدورتين السابقتين بحفلين ناجحين، ومن المميز فى الحفل مشاركة الفنان الشامى له، وذلك بعد الديو الغنائى الذى قدماه سويًا بعنوان "ملكة جمال الكون"، وستكون الحفلة هى الظهور الأول لتامر حسنى بعد إطلاق ألبومه الجديد "لينا ميعاد".

بينما يحيى النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وذلك فى ثانى مشاركاته بالمهرجان، بعد أن قدم حفلًا غنائيًا كامل العدد خلال فعاليات الدورة الماضية والـ 2 للمهرجان، إلى جانب مشاركة تامر عاشور فى الدورة الثالثة من الحدث الفنى الأضخم بحفل غنائى ضخم يقدمه يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة من الأغانى الطربية والرومانسية، وذلك بعد نجاح حفله الذى قدمه العام قبل الماضى.

أما الكينج محمد منير فيكرر نجاحه الكبير الذى حققه العام الماضى مع مهرجان العلمين، مقدمًا سهرة غنائية ضخمة يوم السبت الموافق 16 أغسطس، ويشاركه الحفل الفنان رامى جمال، ومن المقرر أن يقدم الكينج أغانيه الجديدة التى طرحها خلال الفترة الماضية منها ملامحنا، والذوق العالى، بينما يقدم رامى جمال أغانى ألبومه الجديد "محسبتهاش" الذى طرحه خلال الأيام الماضية، كما يشارك المطرب ويجز، بحفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس المقبل، فيما يختتم كايروكى حفلات المهرجان فى 29 أغسطس.

وإلى جانب الحفلات والسهرات الغنائية الضخمة التى تقدمها النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، لنجوم وفنانين شاركوا فى دورات المهرجان السابقة، هناك مشاركات مميزة لعدد منهم لأول مرة، بما يضيف سحرًا وتنوعًا، أبرزهم النجمة أصالة، والتى تحيى لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح "يو أرينا"، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لمطربى الراب مروان بابلو، وليجى سى، اللذين يشاركان خلال حفل يجمعهما، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس.