ابنة لطفى لبيب تطمئن الجمهور على صحته والأب بطرس وحمزة العيلى أول الزائرين

القاهرة - سامية سيد - طمأنت ابنة الفنان القدير لطفى لبيب جمهور والدها على حالته الصحية، مؤكدة أنه غادر المستشفى مساء أمس بعد تحسن ملحوظ فى حالته، وأوضحت فى تصريحات لـ الخليج 365: أن وضعه الصحى مستقر حاليًا ويخضع للراحة فى المنزل، موجهة الشكر لكل من سأل واطمأن عليه خلال فترة تواجده فى المستشفى.

وحرص على زيارة الفنان القدير لطفى لبيب فى المنزل كل من الفنان حمزة العيلى والأب بطرس دانيال.



وكان الفنان لطفي لبيب قد تعرض لوعكة صحية مؤخراً استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني.

أكثر من 100 فيلم.. لطفي لبيب يدعم نجوم جيله وجيل الشباب

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير فى السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

لطفي لبيب يروي تفاصيل خدمته العسكرية في سيناريو "الكتيبة 26"

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

يشار إلى أن لطفى لبيب شارك في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.