كل ألوان الغناء فى مهرجان العلمين بدورته الـ3 اختار سهرتك بالويك إند

يتيح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة كل ألوان الغناء المختلفة، حيث يتنوع برنامج حفلات المهرجان بين الطربي والراب والشبابى بمختلف أشكال الموسيقى التى يقدمها نجوم المهرجان ما بين أصالة وأنغام كأصوات نسائية طربية وما بين موسيقى الكينج محمد ومنير وعمرو دياب وتامر حسني بمختلف تنوعاتهم في الموسيقى والكلمة.

برنامج حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة

1. سهرة غنائية ضخمة لأنغام في أول أيام المهرجان الليلة الجمعة

2. يوم 25 يوليو يحيي النجم تامر حسني، للمرة الثالثة على التوالي حفل ضخم بالمهرجان

3. يشارك الفنان الشامي في حفل تامر حسني 25 يوليو الجاري

4. يحيي النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة 1 أغسطس

5. يشارك النجم تامر عاشور في الدورة الثالثة بحفل يوم الجمعة 8 أغسطس

6. النجم الكبير محمد منير يكرر نجاحه الكبير مع مهرجان العلمين بحفل يوم 16 أغسطس

7. الفنان رامي جمال يشارك الكينج في حفله الغنائي

8. ويجز، يحيي حفلاً غنائياَ، يوم الجمعة 22 أغسطس المقبل

9. يختتم كايروكى حفلات مهرجان العلمين الجديدة 29 أغسطس

10. مطربا الراب مروان بابلو، وليجي سي، يشاركان بحفل يجمعهما، يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.