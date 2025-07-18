شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور على بوابات الدخول قبل حفل أنغام بمهرجان العلمين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسرح U أرينا بمدينة العلمين الجديدة بعد قليل لاستقبال صوت مصر النجمة الكبيرة أنغام، في حفل غنائي ضخم، وذلك في أولى حفلات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث شهدت بوابات الدخول توافدا كثيفا من الجمهور، استعدادا لدخول الحفل بعد قليل، كما تجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق داخل مسرح يو أرينا.



جمهور حفل النجمة أنغام



جمهور حفل أنغام



جمهور حفل أنغام فى العلمين

ومن المقرر أن تطل أنغام على جمهور العلمين بعد قليل، لتقدم باقة مميزة من أغانيها الشهيرة التي يحبها جمهورها، إلى جانب أغاني من ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، خاصة وأنه الحفل الأول لها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخر واستدعت دخولها إلى أحد المستشفيات، حيث تصريحاتها الأخيرة.

ويأتى المهرجان فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل، متضمنًا باقة ثرية من الحفلات والفعاليات الغنائية والموسيقية المختلفة، على مسرح U-ARENA، والذى جرى تجهيزه فى وقت قياسى ليكون مركزًا عصريًا نابضًا بالحياة.

فجمهور العلمين على موعد مع حفل مختلف فى الجمعة التالية 25 يوليو؛ يحييه النجم تامر حسنى، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، إذ شارك فى الدورتين السابقتين بحفلين ناجحين، ومن المميز فى الحفل مشاركة الفنان الشامى له، وذلك بعد الديو الغنائى الذى قدماه سويًا بعنوان "ملكة جمال الكون"، وستكون الحفلة هى الظهور الأول لتامر حسنى بعد إطلاق ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، والذى طرحه منذ ساعات.

بينما يحيى النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وذلك فى ثانى مشاركاته بالمهرجان، بعد أن قدم حفلًا غنائيًا كامل العدد خلال فعاليات الدورة الماضية والـ 2 للمهرجان، ومن المقرر أن يقدم الهضبة عددا من أغنياته الشهيرة وأيضًا من أغانى ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذى قام بطرحه منذ أيام، وتصدر به كل المنصات الموسيقية، إلى جانب مشاركة تامر عاشور فى الدورة الثالثة من الحدث الفنى الأضخم بحفل غنائى ضخم يقدمه يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة من الأغانى الطربية والرومانسية، وذلك بعد نجاح حفله الذى قدمه العام قبل الماضى.

أما الكينج - محمد منير - فيكرر نجاحه الكبير الذى حققه العامين الماضين مع مهرجان العلمين، مقدمًا سهرة غنائية ضخمة يوم السبت الموافق 16 أغسطس، ويشاركه الحفل الفنان رامى جمال، كما يشارك المطرب ويجز، بحفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس المقبل، فيما يختتم كايروكى حفلات المهرجان فى 29 أغسطس.

وإلى جانب الحفلات والسهرات الغنائية الضخمة التى تقدمها النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، لنجوم وفنانين شاركوا فى دورات المهرجان السابقة، هناك مشاركات مميزة لعدد منهم لأول مرة، بما يضيف سحرًا وتنوعًا، أبرزهم النجمة أصالة، والتى تحيى لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح «يو أرينا»، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لمطربى الراب مروان بابلو، وليجى سى، اللذين يشاركان خلال حفل يجمعهما، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس.