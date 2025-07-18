شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يطرح ألبومه على 4 مراحل بداية من 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب حمزة نمرة عن موعد طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم قرار شخصى، حيث يطرحه على 4 مراحل بداية من يوم 23 من شهر يوليو الجارى، ونشر حمزة على صفحته أسماء الأغانى وموعد طرحها.



حمزة نمرة



وكان حمزة كشف كواليس عمله على الألبوم السابع الذي بدأ التحضير له مؤخرا، حيث نشر صورا من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بدأت أشتغل في الألبوم السابع، وكالعادة لازم أبدأ من عند الشاعر العبقري وصديقي العزيز محمود فاروق عشان يحط إبداعه في أكتر من أغنية".

وتابع: "وكمان المرادي معايا فنانين شاطرين جداً وتقال جداً جداً منهم فنانين لأول مرة أشتغل معاهم، هقول لكم مين قريب أوي، إن شاء الله فيه أغاني كتير هتعجبكم، حابّين معاد نزول الألبوم يكون امتى؟ باتكلم بجد بلاش جو ينزل دلوقتي خليكوا منطقيين يا جماعة".