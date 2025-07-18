شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يتعرض لكسر فى القدم قبل أول حفل رسمى له بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب والملحن حسام حبيب لإصابة خطيرة أثناء تحضيره لأول حفل غنائى له بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

وتعرض حسام حبيب لالتواء في كاحل القدم أثناء البروفات النهائية على خشبة المسرح، مما أدى إلى حدوث كسر في عظمة القدم، استدعى نقله فوراً إلى أحد المستشفيات هناك لتلقى العلاج اللازم وخضع لبعض الفحوصات الطبية.

وكان حسام حبيب يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للحفل الذي يمثل أول لقاء مباشر له مع الجمهور السعودي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة جمهوره السعودي لأول مرة احتراما وتقديرا لهم.

تأتي هذه الإصابة في وقت كان حسام يعيش فيه أجواء من الحماس والتحدي، حيث كان يسعى لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور ويعكس نجاحات أعماله الأخيرة مثل أغنية “سيبتك” التي لاقت رواجاً واسعاً.