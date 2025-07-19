أطلت كالأميرات .. تألق العروس زين قطامي بفستان زفاف ملكي يخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 01:20 صباحاً - نشر الحساب الرسمي لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ الصورة الأولى من إطلالة العروس زين قطامي على عريسها سيليو صعب.

وقد أطلت العروس بفستان زفاف ساحر ظهرت من خلاله كالأميرات، تميز بقصته المميزة الذي أبرز ملامح جسدها الأنثوية.

زين قطامي بفستان زفاف كالأميرات

تألقت العروس زين قطامي بفستان زفاف راقٍ بأكمام طويلة، ومزود بذيل طويل ذات فيونكة مميزة من الخلف، وقد نسقته مع طرحة منسدلة طويلة، فبدت في قمة الأناقة والرقي، واعتمدت مكياجًا ناعمًا وراقيًا أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ناعمة.

فيما تألق سيليو إيلي صعب ببدلة كلاسيكية سوداء أنيقة، مع قميص باللون الأبيض وربطة عنق فراشة مميزة.

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وعلق الحساب على الصورة؛ حيث كتب : "إلى الحب الأبدي".

إطلالة عروس تمزج بين سحر التقاليد والأناقة العصرية

فيما نشر خبير المكياج اللبناني بسام فتوح عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ الإطلالة الجمالية للعروس زين قطامي، حيث اعتمدت زين مكياجًا ناعمًا جمع بين العصرية وسحر التقاليد، فرسمة العيون جاءت مميزة بالكحل الأسود مع أيشادو ناعم بدرجات النيود، مع بلاشر بالألوان الترابية، واستخدمت اللون الوردي كأحمر شفاه ناعم، في طلة جمعت بين الرقي والبساطة كالأميرات.

وعلق فتوح على مقطع تجهيزات العروس قائلًا : "الإطلالة الأولى .. التوهج والتألق الأول للعروس زين قطامي .. مستعدة لليلتها الأبدية".

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إليسا ترقص الدبكة في الاحتفال بزواج سيليو إيلي صعب

وقد بدأت الاحتفالات بزواج سيليو إيلي صعب وزين قطامي أمس الخميس؛ في أجواء مليئة بالطاقة الشبابية والحماس، وقد انطلق حفل الزفاف منذ قليل، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والإعلامي في الوطن العربي والعالم نظرًا لعلاقتهم القوية بإيلي صعب.

ومن المقرر أن يُقام غدًا حفل آخر استكمالًا لمراسم الزفاف، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لمتابعة اللقطات المميزة التي سيتم الكشف عنها من حفل الزفاف، خاصة وأن إيلي صعب يهتم بشكل كبير على أن تكون أجواء الاحتفالات ذات طابع مميز فريد، وهو ما ظهر بشكل واضح في زفاف نجله الأكبر إيلي جونيور.

وخلال الساعات الماضية تم تداول مقاطع مصورة من هذا الحفل، وظهرت النجمة اللبنانية إليسا وهي ترقص الدبكة برفقة إيلي صعب وعدد من أصدقاء العروسين، تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بالأجواء المميزة التي كشفت عن تمسكهم بالعادات والتقاليد اللبنانية.

كان لافتاً للانتباه أن العروس ظهرت بإطلالة ذهبية تستوحي الأجواء الأسطورية الشرقية، من تصميم خاص لدار eliesaabworld.

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)



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